"Бл*дь, де тобі реформи не вистачає, Тимур?!" – у мережу злили запис із нібито голосом Порошенка

У мережу виклали аудіозапис розмови між двома чоловіками із голосами, схожими на голос голови Нацкомісії з цінних паперів Тимура Хромаєва та голос президента України Петра Порошенка. Останній зателефонував чоловіку із голосом ніби Хромаєва через обурення його постом у Facebook про недостатність реформ у банківському секторі країни.

Голос, схожий на Порошенка, звучав невдоволено, а голос, схожий на Хромаєва, – невпевнено та трохи перелякано, коли його фактично вичитували. Потім розмова відбувалась трохи на підвищених тонах та доволі фамільрно. Голос, схожий на Порошенка, звертався до співрозмовника час від часу на "ти", а з половини бесіди – російською мовою.

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Голос, схожий на Порошенка: Мої вітання, Тимур Заурбекович.

Голос, схожий на Хромаєва: Здравствуйте, здравствуйте, Петр Алексеевич.

Голос, схожий на Порошенка: Я хотів спитати, а це ваш Facebook-акаунт, де ви вирішили відрегулювати банківську систему президента і Гонтаревої? Він вам належить? Чи це фейковий якийсь (акаунт – 24 канал)?

Голос, схожий на Хромаєва: Ні. А що я відрегулював?

Голос, схожий на Порошенка: Ну ви вирішили покритикувати мої реформи у банківському секторі, що я ще реформи не починав.

Голос, схожий на Хромаєва: Ні, Петро Олексійович. Я не критикував нічого.

Голос, схожий на Порошенка: Ні?

Голос, схожий на Хромаєва: Ні, я просто сказав, що ...

Голос, схожий на Порошенка: Що вам реформи не подобаються?

Голос, схожий на Хромаєва: Ні, ні, ні. Там відбулось просто... Там журналісти...

Голос, схожий на Порошенка: Я просто бачив ваш акаунт у Facebook. І просто хотів спитати – це ваш чи не ваш.

Голос, схожий на Хромаєва: Ну а що там? Що я сказав, що реформ у нас пока не було...

Голос, схожий на Порошенка: Да. Шо ми не починали. Что Гонтарева там говорит, что она реформирует Нацбанк.

Голос, схожий на Хромаєва: Ні. Петро Олексійович, ви читали, що я написав....

Голос, схожий на Порошенка: Я читал вас лично. И хотел уточнить, Тимур, это ваш или не ваш (пост – 24 канал).

Голос, схожий на Хромаєва: Це мій.

Голос, схожий на Порошенка: Всё, это вы. И это вы высказываете свою точку зрения на реформы, которые сделал президент, и Гонтарева, и банк.

Голос, схожий на Хромаєва: Нет, нет, не на реформы, Петр Алексеевич.

Голос, схожий на Порошенка: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать – это ваша точка зрения или фейк. Это ваша точка зрения. Всё, я понял.

Голос, схожий на Хромаєва: Это по поводу общей реформы. Вот и всё.

Голос, схожий на Порошенка: Общей реформы какой? Бл*ядь, Тимур, где тебе реформы не хватает?!

Голос, схожий на Хромаєва: Мне везде хватает, Петр Алексеевич.

Голос, схожий на Порошенка: Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.

Голос, схожий на Хромаєва: Просто мы еще не приступили к...

Голос, схожий на Порошенка: У нас вот открытая связь. И я спршиваю: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?" Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?

Голос, схожий на Хромаєва: Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры.

Голос, схожий на Порошенка: Нет, вы претендуете.

Голос, схожий на Хромаєва: Я никогда никого...

Голос, схожий на Порошенка: Нет. М-м-м. Ну хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш (пост – 24 канал). Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудавлетворенность реформой. Хорошо. Поздравляю вас з праздником, желаю вам всего доброго.

Голос, схожий на Хромаєва: Простите, Петр Алексеевич.

Голос, схожий на Порошенка: А за что простить?

Голос, схожий на Хромаєва: Тут реально недопонимание.

Очевидно, що оприлюднений запис – це лише фрагмент розмови. Її аудіоверсія закінчується фактично на півслові.

#Дубинскийзашкваривает Порошенко. Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат. Предлагаю всем поделиться данным роликом, и принять участие во флешмобе - рассказать Петру, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает". Под каждым его сообщением в соцсетях. Соответствующие картинки для вас добавил в комментарии. Разбирайте и тиражируйте! #гдетебеещеблядьреформнехватает Опубліковано Dubinsky.pro Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Запис опублікував український журналіст Олександр Дубинський. У власній промові до відео він зазначив, що аудіо записував Хромаєв і "випадково його загубив" (очевидно, малось на увазі – передав Дубинському). Дубинський в ефірі передав вітання Хромаєву та подякував йому "від імені всіх українців".

Журналісти 24 каналу звернулись до Адміністрації Президента України із проханням прокоментувати появу такого запису.

Наголошуємо! 24 канал не володіє беззаперечними доказами, які б вказували на справжність аудіозапису, і просимо критично ставитися до подібного контенту, особливо напередодні президентських виборів!