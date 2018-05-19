Блейк Лайвлі пожартувала в мережі зі свого зіркового чоловіка: деталі

Популярне подружжя акторів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса славиться в Голлівуді чудовим почуттям гумору. Зірки не бояться жартувати один з одного, роблячи кумедні дописи в соціальних мережах.

Голлівудський актор Г'ю Джекмен відкрив свою кав'ярню в Нью-Йорку, яку назвав Laughing Man Coffee. На церемонію знаменитий "Росомаха" покликав свого друга – Раяна Рейнольдса, який поділився чарівним фото з підписниками Instagram-сторінки. Люди із захватом розглядали новий знімок з двома акторами.

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"Потрапив до цього хлопця у кав'ярню", – написав Раян Рейнольдс.

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 17 Тра 2018 р. о 12:21 PDT

Поки прихильники не стримували захвату в коментарях під дописом та оцінювали знімок в 2,5 вподобань, дружина Раяна Рейнольдса вирішила пожартувати зі свого чоловіка. Акторка прокоментувала фото, чим викликала шквал сміху.

Laughing Man Coffee шукає нового баристу. Аж тут з'явився Раян Рейнольдс...

– написала Блейк Лайвлі.

Знаменита акторка не обійшла увагою й інший кадр, де поміж Х'ю Джекменом та Раяном Рейнольдсом стоять щасливі працівники закладу. Блейк Лайвлі зазначила, що невелика відстань між двома чоловіками не переконає її в тому, що між ними є більше, ніж просто симпатія. Мабуть, такий коментар пов'язаний з буденними жартами пари, про які прихильники не здогадуються.