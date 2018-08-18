Блейк Лайвлі прийшла на кінопрем'єру в яскравому костюмі: фотофакт
Голлівудська акторка Блейк Лайвлі здивувала вибором одягу на кінопрем'єру. Зірка засвітилась у яскравому костюмі, який привернув увагу всіх учасників заходу.
У США відбулась довгоочікувана кінопрем'єра фільму "Проста послуга". На захід прийшли голлівудські актори, які вразили всіх своїми вбраннями. Серед них – виконавиця головної ролі Блейк Лайвлі.
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Акторка ретельно підготувалась до світської події. Блейк Лайвлі вбрала яскравий костюм з широкими штанами, кофтою та піджаком. Образ вона завершила взуттям на підборах з різнокольоровим принтом.
Раніше Блейк Лайвлі розповідала про сюжет фільму "Проста послуга". Акторка, яка у кінострічці безслідно зникла, зробила не менш загадковий анонс.
"За своїм жанром цей фільм є трилером, але також, як це не дивно, для мене зйомки в "Простій послузі" стали найкращим комедійним досвідом за все життя. Я думаю, що фільм до фіналу змусить вас гадати про те, що ж відбулося насправді", – анонсувала Блейк Лайвлі.
Дивіться відео трейлеру фільму "Проста послуга":