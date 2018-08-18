19:34
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Блейк Лайвлі прийшла на кінопрем'єру в яскравому костюмі: фотофакт

142 Читать новость на русском
Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі / Фото із соцмереж

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі здивувала вибором одягу на кінопрем'єру. Зірка засвітилась у яскравому костюмі, який привернув увагу всіх учасників заходу.

У США відбулась довгоочікувана кінопрем'єра фільму "Проста послуга". На захід прийшли голлівудські актори, які вразили всіх своїми вбраннями. Серед них – виконавиця головної ролі Блейк Лайвлі. 

Читайте також: Акторка Блейк Лайвлі засвітила струнку фігуру у сукні: приголомшливі фото

Акторка ретельно підготувалась до світської події. Блейк Лайвлі вбрала яскравий костюм з широкими штанами, кофтою та піджаком. Образ вона завершила взуттям на підборах з різнокольоровим принтом. 

 

 

 

 

Раніше Блейк Лайвлі розповідала про сюжет фільму "Проста послуга". Акторка, яка у кінострічці безслідно зникла, зробила не менш загадковий анонс. 

"За своїм жанром цей фільм є трилером, але також, як це не дивно, для мене зйомки в "Простій послузі" стали найкращим комедійним досвідом за все життя. Я думаю, що фільм до фіналу змусить вас гадати про те, що ж відбулося насправді", – анонсувала Блейк Лайвлі. 

Дивіться відео трейлеру фільму "Проста послуга":

 

Теги: LifeStyle Блейк Лайвлі Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
сьогодні, 19:00 Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
Олексій Чибісов
В чем реальная проблема с "евробляхерами"
сьогодні, 16:00 В чем реальная проблема с "евробляхерами"
Ілля Кенігштейн
"До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
сьогодні, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сьогодні, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук