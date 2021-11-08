Блимає стовп світлофора та LED-бруківка: в Одесі доробили вулицю за 56 мільйонів

В Одесі майже завершили капітальний ремонт на вулиці Черняховського, який вартував місту майже 56 мільйонів гривень. Зокрема, там оновили світлофорний комплекс.

В одному зі світлофорів там світяться не лише секції, а й опора. Окрім цього, там з’явилася LED-бруківка біля переходу, яка теж блимає.

Схожа сума Ремонт за 64 мільйони: запланували масштабну реконструкцію харківського скверу

Встановлювали й звичайні світлофори

Про початок роботи оновлених конструкцій повідомили 8 листопада. Це ще не остаточний запуск, оскільки світлофори працюють у тестовому режимі. Проте в цей день мешканці міста могли помітити світлофори, які майже повністю світяться.

Оновлення на вулиці Черняховського: дивіться відео

Що там встановили:

6 світлодіодних консолей заввишки 7 метрів і з довжиною рукавів 4,5 метра. На них встановлені світлофори.

Також зробили односторонню світлодіодну опору.

8 звичайних опор світлофорів.

Окрім цього, там зробили смуги на землі, які світлом певного кольору вказують, чи може пішохід іти. Вони встановлені біля зебри, щоб зменшити кількість переходів дороги на червоне світло.

Результат капітального ремонту вулиці / Фото "Думская"

Спершу мало бути дешевше

Цю роботу провела місцева компанія "Ростдорстрой". Про перший укладений договір між нею та міськрадою Одеси повідомили 23 листопада 2020 року. Тоді заявляли, що цей ремонт вартуватиме 39,3 мільйона.

Підприємство виграло тендер, оскільки запропонувало найменшу вартість. Проте вже 14 жовтня 2021 стало відомо, що на капітальний ремонт цієї вулиці виділяють додаткові кошти. А саме 16,5 мільйона, відтак вартість зросла до 55,8 мільйона гривень.

Слід зазначити, що це далеко не перша тендерна закупівля, яку реалізовувала "Ростдорстрой". За попередні 5 років компанія отримала з бюджету Одеси приблизно 25 мільярдів гривень.