Інформацію про подію підтвердили журналістам 24 каналу в ДСНС Харківщини. Там повідомили, що це сталося на вулиці Аерофлотській, 11.

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Що саме там загорілося

До пожежників щодо інциденту звернулися о 10:44. Проте полум'я одразу почали гасити вогнегасником, який був у кабіні водія. Рятувальники прибули менш ніж за 10 хвилин, але пожежі вже не було.



Тролейбус, який горів у Харкові / Фото телеграму "Труха"

Вони становили, що загальна площа загоряння була 2 квадратних метри. Горіла контактна частина на даху. Туди забрався один зі співробітників ДСНС, який перевірив, чи немає небезпеки нової пожежі.

У Харкові горів тролейбус, у який влучила блискавка: дивіться відео телеграму "Труха"

На фото з місця видно, що горів тролейбус, який курсує 5 маршрутом. Про те, що причиною пожежі була блискавка, повідомили в телеграмі "Труха".