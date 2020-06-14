У селі Підгірці, що на Львівщині, від удару блискавки помер 16-річний хлопець. В час негоди, 13 червня, він випасав худобу у полі.

Про нещасний випадок повідомило видання "Золочів.нет" з посиланням на місцеву поліцію. Читайте також Блискавка вбила туриста: у Карпатах загинув 26-річний мешканець Львова За інформацією начальника слідчого відділення Золочівського відділу поліції Андрія Рапи, в цей час 16-річний хлопець перебував у полі з худобою. Приблизно о 18:00 у підлітка влучила блискавка, від удару від одразу загинув. Дивіться відео про наслідки негоди в Україні: Щоб вберегти себе від блискавки – прочитайте поради про правила поведінки в негоду. Що відомо про наслідки негоди в Україні В Карпатах блискавка вбила 26-річного туриста.

На Хмельниччині блискавка вдарила в будинок, від чого зайнялась пожежа, на щастя обійшлось без жертв.

Негода вирувала одразу в 9 областях України, зачепивши східні, північні, західні регіони та центр. 348 населених пунктів знеструмлені. За даними ДСНС, підтоплено пів сотні будинків та більше сотні присадибних ділянок і подвір'їв.

На Буковині під час негоди в річці втопився підліток 17 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На Буковині річка Черемош вийшла з берегів. Чимало доріг підтоплені та завалені деревами та гілками.

За прогнозами синоптиків варто очікувати критичного підняття рівня води в деяких річках. Найближчими днями шквальний вітер та грози з градом продовжать вирувати країною.