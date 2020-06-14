Блискавка вбила підлітка на Львівщині: хлопець випасав худобу
У селі Підгірці, що на Львівщині, від удару блискавки помер 16-річний хлопець. В час негоди, 13 червня, він випасав худобу у полі.
Про нещасний випадок повідомило видання "Золочів.нет" з посиланням на місцеву поліцію.
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За інформацією начальника слідчого відділення Золочівського відділу поліції Андрія Рапи, в цей час 16-річний хлопець перебував у полі з худобою. Приблизно о 18:00 у підлітка влучила блискавка, від удару від одразу загинув.
Дивіться відео про наслідки негоди в Україні:
Що відомо про наслідки негоди в Україні
- В Карпатах блискавка вбила 26-річного туриста.
- На Хмельниччині блискавка вдарила в будинок, від чого зайнялась пожежа, на щастя обійшлось без жертв.
- Негода вирувала одразу в 9 областях України, зачепивши східні, північні, західні регіони та центр. 348 населених пунктів знеструмлені. За даними ДСНС, підтоплено пів сотні будинків та більше сотні присадибних ділянок і подвір'їв.
- На Буковині під час негоди в річці втопився підліток 17 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- На Буковині річка Черемош вийшла з берегів. Чимало доріг підтоплені та завалені деревами та гілками.
- За прогнозами синоптиків варто очікувати критичного підняття рівня води в деяких річках. Найближчими днями шквальний вітер та грози з градом продовжать вирувати країною.