Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному

Цього тижня негода накрила всю Україну. Сотні населених пунктів залишились без світла. Літні грози є особливо небезпечними через удари блискавок. Як поводитися під час грози, аби не стати жертвою блискавки – читайте далі у статті.

У мережі з'явилися вражаючі відео, як 14 червня блискавка влучила у Дорогожицьку телевежу в Києві. А минулого року від влучання блискавок в Україні загинуло кілька людей.

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Хоча смерть від блискавки – дуже рідкісне явище, варто мати хоча б базові знання, як захистити себе від удару блискавки в умовах, коли негода застала вас зненацька. Запам'ятайте ці прості правила, можливо колись вони врятують життя вам чи вашим знайомим.

Як вберегтися від блискавки: поради

1. Якщо ваш автомобіль поруч – негайно сідайте в нього, перечекайте грозу там.

2. Якщо ви в лісі – сховайтеся під великі кущі.

3. Якщо немає кущів – ховайтеся під дерева середньої висоти. Найкраще для цього підходять бук, клен і береза. Не варто ховатися під дуб, сосну, ялину і тополю – у ці дерева блискавка влучає найчастіше.



Найкраще перечекати грозу в будинку або в автомобілі

4. Не ховайтеся під поодинокі та високі дерева, блискавка влучає у найвищі об'єкти.

5. Не ставайте біля побитих та обгорілих дерев, блискавка часто вдаряє в одне й те саме місце.

6. Відійдіть від металевих предметів (мангал, велосипед, мопед, металева брама) на відстань не менше 30 м.

7. Зупиніться, якщо ви біжите, їдете велосипедом чи мотоциклом.

8. Не стійте на дахах будинків.

9. Не ходіть полем, знайдіть низину, яр або заглиблення в землі, так, щоб ваше тіло не виступало над поверхнею. Важливо знайти сухе місце, адже волога сильніше проводить електрику. Cядьте, трохи нахиліть голову, щоб вона не була вище предметів, які розташовані поряд.

10. Якщо вас двоє, троє чи більше – не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці, розряд перебігає через контакт людських тіл.

11. Не плавайте у відкритій водоймі.

12. Не використовуйте парасолі з металевими ручками.

13. Не користуйтеся електронними пристроями (мобільні телефони, планшети тощо), вимкніть їх.

14. Зніміть із себе всі металеві предмети.

15. Якщо ви вдома – зачиніть вікна. Не робіть протягів, адже вони притягують кульову блискавку, як магніт.



Під час негоди варто відкласти гаджети убік

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Якщо лихо таки сталося, і блискавка влучила в людину, їй потрібно негайно надати першу допомогу. Так, минулого року у Львові хлопчика, який постраждав під час грози, врятували лікарі, надавши першу допомогу на місці. У хлопчика була зупинка серця, але на місці події його реанімували медики швидкої допомоги.

Перша допомога під час удару блискавкою

1. Розстебніть одяг, покладіть людину на спину, підкладіть валик із одягу під шию, щоб створити кращу прохідність шляхів дихання.

2. За відсутності дихання розпочніть штучне дихання способом "рот у рот" або "рот у ніс".

3. У випадку зупинки серця негайно почніть одночасно робити закритий масаж серця та штучне дихання.

4. У будь-якому випадку негайно зверніться за кваліфікованою медичною допомогою.

Що робити під час грози: дивіться відео