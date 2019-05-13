Блискавка влучила у дитячий садок на Кіровоградщині: фото

В Олександрії, що на Кіровоградщині, під час грози блискавка влучила в дитячий садок, внаслідок чого сталася пожежа. Зокрема, горіли речі в музичному на другому поверсі будівлі.

Деяка територія в кімнаті вигоріла, оскільки загорілися штори, сценічні костюми та мультимедійний проектор.

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Зі слів очевидців, під час сильної грози пролунав гучний гуркіт, потім загоряння й задимлення на другому поверсі садочка.

Прибувши на місце події, на подвір`ї дитячого садка рятувальники відчули сильний запах горілого дроту. Всі двері та вікна були відкриті, а працівники закладу чекали на вулиці. Вихователі встигли вивести дітей на свіже повітря. Постраждалих немає.

Пожежа від удару блискавки у садочку: фото



Зазначимо, що до гасіння пожежі залучались 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.