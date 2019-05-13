21:28
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Блискавка влучила у дитячий садок на Кіровоградщині: фото

      2424 Читать новость на русском
      Блискавка влучила у дитячий садок на Кіровоградщині
      Блискавка влучила у дитячий садок на Кіровоградщині / ДСНС

      В Олександрії, що на Кіровоградщині, під час грози блискавка влучила в дитячий садок, внаслідок чого сталася пожежа. Зокрема, горіли речі в музичному на другому поверсі будівлі.

      Деяка територія в кімнаті вигоріла, оскільки загорілися штори, сценічні костюми та мультимедійний проектор.

      Читайте також: Задихнулись, навіть не встигнувши відстебнути ремені: нові подробиці пожежі в "Шереметьєво"

      Зі слів очевидців, під час сильної грози пролунав гучний гуркіт, потім загоряння й задимлення на другому поверсі садочка.

      Прибувши на місце події, на подвір`ї дитячого садка рятувальники відчули сильний запах горілого дроту.  Всі двері та вікна були відкриті, а працівники закладу чекали на вулиці. Вихователі встигли вивести дітей на свіже повітря. Постраждалих немає.

      Пожежа від удару блискавки у садочку: фото


      Зазначимо, що до гасіння пожежі залучались 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

      blog_ava
      Україна готова відмовитись від Мінських угод: Клімкін зробив гучну заяву
      сьогодні
      5403
      Теги: Новини України Пожежа Діти і неповнолітні Новини Кропивницького ДСНС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      сьогодні , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 526
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сьогодні , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 1638
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сьогодні , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 685
      Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      сьогодні , 16:21 Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      3550
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      3127
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук