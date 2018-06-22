22:04
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
28°C 13°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Близькі інтереси з Петром Порошенко: чому Павло Жебрівський двічі обирався до Верховної Ради

79 Читать новость на русском
Близькі інтереси з Петром Порошенко
Близькі інтереси з Петром Порошенко / gordonua.com

Павло Жебрівський двічі обирався до Верховної Ради в 2006 та 2007 роках, на дострокових виборах – обидва рази за списком "Нашої України", і працював він у близькому до інтересів Порошенка бюджетному комітеті парламенту.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

Читайте також: Правозахисники вказали на суттєве порушення у призначені Жебрівського

"Жебрівський, як і багато хто в українській політиці, обзавівся власною політичною силою – він був головою партії Українська платформа "Собор". Після Революції гідності служив у зоні АТО у званні старшого сержанта, а в січні 2015 року його призначили на посаду в Генпрокуратурі," – розповів Лещенко.

За його словами, Жебрівський очолив управління з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Згодом на його місці, після призначення Жебрівського в Донецьку область, створили так званий департамент Кононенка-Грановського з виконання особливо делікатних доручень.

Ще коли Жебрівський працював у Генпрокуратурі, я двічі допитувався очолюваним ним департаментом. Перша справа була щодо переказів грошей "Енергоринку" компаніям Ріната Ахметова та Олександра Януковича за електроенергію, спожиту в зоні АТО. Жодного результату в цього провадженні не було, а дуже скоро Ахметов став партнером Порошенко в схемі "Роттердам плюс",
– зазначив Сергій Лещенко.

Він додав, склалось враження, що сам департамент Жебрівського, як і в подальшому департамент Кононенка-Грановського, мав на меті створювати проблеми людям і ставити їх на службу Порошенка на вигідних для президента умовах. 

Відео повного випуску відеоблоку "Чесна політика" за 22 червня 2018 року

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Петро Порошенко Павло Жебрівський
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сьогодні, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 86
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сьогодні, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 147
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сьогодні, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 413
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 514
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук