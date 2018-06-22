Близькі інтереси з Петром Порошенко: чому Павло Жебрівський двічі обирався до Верховної Ради
Павло Жебрівський двічі обирався до Верховної Ради в 2006 та 2007 роках, на дострокових виборах – обидва рази за списком "Нашої України", і працював він у близькому до інтересів Порошенка бюджетному комітеті парламенту.
Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.
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"Жебрівський, як і багато хто в українській політиці, обзавівся власною політичною силою – він був головою партії Українська платформа "Собор". Після Революції гідності служив у зоні АТО у званні старшого сержанта, а в січні 2015 року його призначили на посаду в Генпрокуратурі," – розповів Лещенко.
За його словами, Жебрівський очолив управління з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Згодом на його місці, після призначення Жебрівського в Донецьку область, створили так званий департамент Кононенка-Грановського з виконання особливо делікатних доручень.
Ще коли Жебрівський працював у Генпрокуратурі, я двічі допитувався очолюваним ним департаментом. Перша справа була щодо переказів грошей "Енергоринку" компаніям Ріната Ахметова та Олександра Януковича за електроенергію, спожиту в зоні АТО. Жодного результату в цього провадженні не було, а дуже скоро Ахметов став партнером Порошенко в схемі "Роттердам плюс",
– зазначив Сергій Лещенко.
Він додав, склалось враження, що сам департамент Жебрівського, як і в подальшому департамент Кононенка-Грановського, мав на меті створювати проблеми людям і ставити їх на службу Порошенка на вигідних для президента умовах.
Відео повного випуску відеоблоку "Чесна політика" за 22 червня 2018 року