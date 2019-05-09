Близькість Медведчука до Путіна викликає велику стурбованість, – Волкер

Близкість голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука до президента Росії Володимира Путіна викликає велику стурбованість всередині України.

Українців непокоїть те, які інтереси представляє Віктор Медведчук, заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, пише ВВС.

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Відповідаючи на запитання про поєднання цього факту та особистих стосунків Медведчука з очільником Кремля, Волкер наголосив – важливий обмін полоненими.

Єдине, що я знаю, і це важливий напрямок, він був у переговорах між президентами Путіним і Порошенком в той момент, коли відбувся останній обмін полоненими. Звільнення людей і їх повернення додому до близьких - це важлива справа. І все,

– сказав він.

Водночас Волкер зазначив, що "Медведчук, мабуть, надзвичайно близький до президента Путіна". За його словами, саме тому це питання настільки хвилює українців.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко звернувся до СБУ. Він просить перевірити, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників.

У чому ГПУ звинувачує Медведчука?Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

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