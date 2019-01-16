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      Близько 25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, – Супрун

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      25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями
      25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями / magzter.com

      В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що майже 25 мільйонів українців підписали декларації із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром/

      Такі дані вона озвучила на засіданні Уряду.

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      Лікар Уляна Супрун
      “За неповний рік старту компанії "Лікар для кожної сім'ї", майже 25 мільйонів громадян обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своєї дитини. Це більше, ніж половина населення України”.

      Підвищеним сервісом у медичних закладах первинної допомоги задоволені близько 72% українців.

      Вона також зазначила, що 97% комунальних медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, уклали договори із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

      У 2019 році фінансування буде за новим принципом: гроші йдуть за пацієнтом на підставі договору із НСЗУ і підписаній декларації із пацієнтом.

      25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями
      25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями

      Національна служба здоров'я виплатила 3,5 мільярда гривень медичним установам за послуги, надані пацієнтам сімейними лікарями.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Медицина Уляна Супрун Медична реформа
      Джерело: Здоров'я 24
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