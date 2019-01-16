Близько 25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, – Супрун
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що майже 25 мільйонів українців підписали декларації із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром/
Такі дані вона озвучила на засіданні Уряду.
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Підвищеним сервісом у медичних закладах первинної допомоги задоволені близько 72% українців.
Вона також зазначила, що 97% комунальних медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, уклали договори із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
У 2019 році фінансування буде за новим принципом: гроші йдуть за пацієнтом на підставі договору із НСЗУ і підписаній декларації із пацієнтом.
25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями
Національна служба здоров'я виплатила 3,5 мільярда гривень медичним установам за послуги, надані пацієнтам сімейними лікарями.
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