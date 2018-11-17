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      Близько 300 українців застрягли у Таїланді

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      У Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 українців (ілюстративне фото)
      У Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 українців (ілюстративне фото) / th.rukivnogi

      У Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 громадян України, які не можуть вилетіти на Батьківщину.

      Про це повідомляють пасажири рейсу на Facebook-сторінці.

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      У коментарі УУН українка уточнила, що рейс затримується з невідомих причин, а час вильоту змінено на 20:30. Пасажири дзвонили до українського посольства, але поки ніхто не відповідає.

      Варто додати, що рейс авіакомпанії QU4496.

      Нагадаємо, що нещодавно понад 10 годин сумнозвісна авіакомпанія Bravo Airways не могла відправити рейс із "Борисполя" до Шарм-еш-Шейху.

      Теги: Новини України авіація Подорожі Таїланд
      Джерело: 24 Канал
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