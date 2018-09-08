Близького соратника Януковича спіймали на фото на ринку в Києві

У суботу вранці, 8 вересня, у Києві на одному з ринків помітили близького соратника екс-президента України Віктора Януковича – екс-голову Верховної Ради Володимира Рибака. Екс-політика зафіксували на фото під час того, як він купував на ринку цибулю.

Про це свідчить інформація та фото, опубліковані ресурсом "Главком".

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Видання уточнило, що цибулю Рибак купував на ринку "Столичний" на вулиці Кільцева дорога. Покупки він робив разом зі своєю дружиною Альбіною. Подружжя придбало 1 мішок цибулі.



Володимир Рибак на ринку в Києві



Володимир Рибак купує цибулю



Володимир Рибак несе мішок з цибулею

Хто такий Володимир Рибак? Один зі співзасновників та екс-перший заступник голови та голова Партії регіонів. До квітня 2002 року був Донецьким міським головою. Був віце-прем'єр-міністром – міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства в уряді Януковича 2006-2007 років. Довірена особа кандидата на пост президента України Віктора Януковича під час виборів 2004 року. Народний депутат 3, 4, 5, 6 та 7 скликань. Голова Верховної Ради у 2012-2014 роках.