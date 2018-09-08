17:19
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Близького соратника Януковича спіймали на фото на ринку в Києві

1508 Читать новость на русском
Рибак та Янукович
Рибак та Янукович / Фото з вільних мереж

У суботу вранці, 8 вересня, у Києві на одному з ринків помітили близького соратника екс-президента України Віктора Януковича – екс-голову Верховної Ради Володимира Рибака. Екс-політика зафіксували на фото під час того, як він купував на ринку цибулю.

Про це свідчить інформація та фото, опубліковані ресурсом "Главком".

Читайте також: Порошенка вкотре запримітили серед простих людей: фото

Видання уточнило, що цибулю Рибак купував на ринку "Столичний" на вулиці Кільцева дорога. Покупки він робив разом зі своєю дружиною Альбіною. Подружжя придбало 1 мішок цибулі.

Рибак ринок Київ
Володимир Рибак на ринку в Києві

Рибак Янукович Київ ринок цибуля Партія регіонів
Володимир Рибак купує цибулю

Рибак ринок цибуля
Володимир Рибак несе мішок з цибулею

Хто такий Володимир Рибак? Один зі співзасновників та екс-перший заступник голови та голова Партії регіонів. До квітня 2002 року був Донецьким міським головою. Був віце-прем'єр-міністром – міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства в уряді Януковича 2006-2007 років. Довірена особа кандидата на пост президента України Віктора Януковича під час виборів 2004 року. Народний депутат 3, 4, 5, 6 та 7 скликань. Голова Верховної Ради у 2012-2014 роках.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Рибак Віктор Янукович Партія регіонів Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Олланд хоче віч-на-віч обговорити з Меркель ситуацію в Україні
 19 лютого 2015 , 16:51
Яремчук: У Бельгії, коли ти їдеш в розташування збірної, це дуже цінують
 22 березня , 16:35
Мото-хата: умілець показав на відео свій дім на двох колесах
 13 червня , 19:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук