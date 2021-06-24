Залишаюся в ї*аній Україні, – блогер, який приїхав з окупованих територій, влип у скандал

22-річний блогер Антон Громов, який приїхав у Дніпро з окупованої Донеччини, вляпався у скандал. У своєму інстаграмі він опублікував емоційне відео, де облаяв Україну.

Скандальне сторіс в інстаграмі він підписав фразою "Мій новий план". Палку "промову" юнака фактично через слово супроводжувала лайка.

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Що сказав Громов

"Немає ніх*я, немає прав, нічого немає. Що у підсумку, бл*ть? Я, бл*ть, залишаюся у цій ї*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду бл*ть сидіти тут, бл*ть. Ї*ану пару запусків", – кричав він.

Блогер потрапив у скандал: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика 18+!)

"Забираю свої слова назад"

Вже незабаром в інстаграмі Громова з'явилося нове відео. Він заявив, що нібито хоче вибачитися перед кожним, кого образив. "Я образив Україну. Тому забираю свої слова назад", – сказав хлопець.

Я не вважаю Україну ї*аною, бо інакше тут не жив би. Зрозумійте, що це були всього лише емоції. Я хотів покликати свого друга в Україну,

– намагався виправдатися юнак.

Він пояснив, що його товариш – "звичайний російський громадянин", і його не впускають в Україну. Громов додав, що у відео не було агресії, а лише "мат на емоціях".

Громов "забирає свої слова назад": дивіться відео

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