Залишаюся в ї*аній Україні, – блогер, який приїхав з окупованих територій, влип у скандал

24 червня 2021 , 13:39
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Джерело:

телеграм-канал "Катарсис"

22-річний блогер Антон Громов, який приїхав у Дніпро з окупованої Донеччини, вляпався у скандал. У своєму інстаграмі він опублікував емоційне відео, де облаяв Україну.

Скандальне сторіс в інстаграмі він підписав фразою "Мій новий план". Палку "промову" юнака фактично через слово супроводжувала лайка. 

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Що сказав Громов

"Немає ніх*я, немає прав, нічого немає. Що у підсумку, бл*ть? Я, бл*ть, залишаюся у цій ї*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду бл*ть сидіти тут, бл*ть. Ї*ану пару запусків", – кричав він.

Блогер потрапив у скандал: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика 18+!)

"Забираю свої слова назад"

Вже незабаром в інстаграмі Громова з'явилося нове відео. Він заявив, що нібито хоче вибачитися перед кожним, кого образив. "Я образив Україну. Тому забираю свої слова назад", – сказав хлопець.

Я не вважаю Україну ї*аною, бо інакше тут не жив би. Зрозумійте, що це були всього лише емоції. Я хотів покликати свого друга в Україну,
– намагався виправдатися юнак.

Він пояснив, що його товариш – "звичайний російський громадянин", і його не впускають в Україну. Громов додав, що у відео не було агресії, а лише "мат на емоціях".

Громов "забирає свої слова назад": дивіться відео

Що відомо про Громова

  • В інстаграмі у нього наразі закритий акаунт й лише 812 підписників. "Знайшов себе у Богові й дізнався, що мені потрібно зруйнувати рамки інфобіза", – пише він про себе.
  • Хлопець веде телеграм-канал з назвою "Полезняк от Громова". Називає себе 22-літнім мільйонером й запевняє, що ділиться корисними фінансовими порадами.
  • За словами блогера, за 2020 рік він заробив майже 6 мільйонів рублів на блогах у російській соцмережі "ВКонтакте" й нібито допомагає заробляти "іншим експертам".
  • Громов стверджує, що він є експертом по особистому бренду та SMM, продюсером та маркетологом, а у минулому – й взагалі власник маркетингового агентства.
Автор: Олег Терещенко