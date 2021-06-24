Залишаюся в ї*аній Україні, – блогер, який приїхав з окупованих територій, влип у скандал

22-річний блогер Антон Громов, який приїхав у Дніпро з окупованої Донеччини, вляпався у скандал. У своєму інстаграмі він опублікував емоційне відео, де облаяв Україну.
Скандальне сторіс в інстаграмі він підписав фразою "Мій новий план". Палку "промову" юнака фактично через слово супроводжувала лайка.
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Що сказав Громов
"Немає ніх*я, немає прав, нічого немає. Що у підсумку, бл*ть? Я, бл*ть, залишаюся у цій ї*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду бл*ть сидіти тут, бл*ть. Ї*ану пару запусків", – кричав він.
Блогер потрапив у скандал: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика 18+!)
"Забираю свої слова назад"
Вже незабаром в інстаграмі Громова з'явилося нове відео. Він заявив, що нібито хоче вибачитися перед кожним, кого образив. "Я образив Україну. Тому забираю свої слова назад", – сказав хлопець.
Я не вважаю Україну ї*аною, бо інакше тут не жив би. Зрозумійте, що це були всього лише емоції. Я хотів покликати свого друга в Україну,
– намагався виправдатися юнак.
Він пояснив, що його товариш – "звичайний російський громадянин", і його не впускають в Україну. Громов додав, що у відео не було агресії, а лише "мат на емоціях".
Громов "забирає свої слова назад": дивіться відео
Що відомо про Громова
- В інстаграмі у нього наразі закритий акаунт й лише 812 підписників. "Знайшов себе у Богові й дізнався, що мені потрібно зруйнувати рамки інфобіза", – пише він про себе.
- Хлопець веде телеграм-канал з назвою "Полезняк от Громова". Називає себе 22-літнім мільйонером й запевняє, що ділиться корисними фінансовими порадами.
- За словами блогера, за 2020 рік він заробив майже 6 мільйонів рублів на блогах у російській соцмережі "ВКонтакте" й нібито допомагає заробляти "іншим експертам".
- Громов стверджує, що він є експертом по особистому бренду та SMM, продюсером та маркетологом, а у минулому – й взагалі власник маркетингового агентства.