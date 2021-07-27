Хлопці із ЗСУ, загорнуті у прапор, і у камуфляжі спілкувалися з блогером онлайн через "Чат Рулетка". Побачивши військових, блогер, вочевидь, вирішив спровокувати їх.

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"Росія – зе бест"

Блогер заявив хлопцям, що "Росія, кажу, зе бест." Коли хлопці почали бурхливо і з лайкою реагувати на його слова, блогер став її перекривлювати.

Далі стрімер став хизуватися, що його ніхто не знайде і погрожувати йому не треба. Він сказав, що це самі хлопці до нього прийшли в ефір, тож хай самі "у**бують".

"Героя" інциденту звати Влад Гантеля. Він ютубер, оглядач ігор і стрімер. На його каналі понад 166 тисяч підписників.

Вибачення підвезли зовсім скоро

Уже наступного дня Влад Гантеля вирішив вибачитися за свої слова. Він назвав їх "дурним жартом, якого ніде не повинно бути". Він пообіцяв, що більше такого не допустить, а вчинок схарактеризував "дебільним".

Він заявив: любить Україну і пишається тим, що народився тут. До того ж пообіцяв: допомагатиме українським бійцям і проведе благодійні заходи.

У першу чергу я хотів би вибачитися перед усіма українцями, яких цей жарт зачепив. Я реально хочу провести декілька спортивних, кукінг-стрімів, кошти з яких я готовий відправити хлопцям в АТО,

– сказав блогер.

Вибачення блогера Влада Гантелі за слова про Росію: дивіться відео

Наостанок він чомусь сказав, що лише "грає на стрімах" і нічого іншого не показує. Він застеріг не "вірити тому, що пишуть, а думати головою".