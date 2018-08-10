Блогер перевершив танок Вілла Сміта на мосту Будапешта: екстремальні кадри
Кадри з Будапешта вкотре підкорили мережу. Все тому, що місцевий блогер вирішив перевершити досягнення Вілла Сміта. Варто зазначити, що це чоловіку вдалось.
Мережу заполонив чудернацький челендж #kikichallenge. За його умовами, люди виходили з авто та танцювали в той час, як машина поволі котилась дорогою. Звабливі танці показали не тільки користувачі соцмережі у всьому світі, але й зірки.
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Свої танцювальні вміння показав голлівудський актор Вілл Сміт. Однак він дещо змінив умови, станцювавши на даху легендарного мосту в Будапешті. Знаменитість зізнався, що це було дуже страшно. На завершення Вілл Сміт звернувся до прихильників з проханням не повторювати його відчайдушний вчинок.
Та все ж у мережі знайшовся блогер, який прийняв виклик від голлівудського актора та, за його словами, перевершив трюк на даху. Фотограф Петер Калло показав, як таємничий угорський герой "Чоловік з парасолькою" видерся на купол собору, де виконав дивовижні трюки. Митець зробив унікальні кадри за допомогою дрона. Знімки приголомшили красою, адже в Будапешті якраз був схід сонця, який підкреслив таємничість головного актора зйомки.
Шановний Вілле! Ми перемогли вас у #kіkіchallenge!
– заявив Петер Калло.
За його словами, фото зроблені в рамках "Проекту балансу". Головний його персонаж – таємничий "Чоловік з парасолькою", який з'являється на дахах відомих місць Будапешта. Ймовірно, після відео Вілла Сміта автори проекту вирішили показати, хто "господар" тих дахів. Варто зазначити, що це їм вдалося.
Челендж у Будапешті
Трюк Вілла Сміта перевершив блогер
Екстремальні фото
Челендж на даху
Небезпечні трюки блогера