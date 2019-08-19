Блогер Артур Сороченко оприлюднив відео, на якому він б’є учасника бойових дій на Донбасі. Хмельницький міськрайонний суд відправив блогера під варту до 1 жовтня. Під час засідання не обійшлося без інцидентів.

Суд також визначив розмір застави для підозрюваного у побитті учасника бойових дій у розмірі 40 тисяч 140 гривень, пише "Радіо Свобода".

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26 липня під Житомиром блогер Артур Сороченко побив ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операція об’єднаних сил).

Сороченко побив військового через слова про те, що Росія воює проти України. Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям удалося його відшукати після поширення відео у ЗМІ. Через 4 дні після побиття блогера затримала поліція.

Під час засідання суду Сороченко визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових.

Однак не обійшлося без інцидентів. Після засідання блогера Сороченка облили нечистотами і зняли це на відео.

Блогера, який побив ветерана АТО облили нечистотами: відео (увага присутня нецензурна лексика)

Хто такий Артур Сороченко?

Артур Сороченко відомий тим, що записує на відео знущання над людьми, зазвичай безхатченками, за що йому скидають гроші на банківську карту, пише місцеве видання "Журнал Житомира".

32-річий житель Бердичева має кримінальні прізвиська "Малиш" і "Турик". Він вже був раніше судимий за крадіжку та за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Блогер Артур Сороченко побив учасника бойових дій на Донбасі: відео 18+ (увага присутня нецензурна лексика)

Після цього Сороченко зняв ще одне відео, де заявив, що він вже зустрічався з учасниками бойових дій на Донбасі і начебто пояснив їм, що його не так зрозуміли. Він заявив, що "сам за цілісність і незалежність України й глибоко поважає людей, які її захищають".

Він також зазначив, що всі жителі "країн колишнього СНД" – слов’яни і брати, тому конфлікти між ними повинні вирішуватися на політичному рівні.

Що відомо про військового, якого побив блогер?

Він житель Хмельницького. У 2014 році добровольцем пішов на Донбас і воював у складі одного зі сформованих тоді батальйонів тероборони. Зараз демобілізований.