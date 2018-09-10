Блогера і ветерана АТО Ананьєва затримали у Дніпрі: відомі подробиці

10 вересня у Дніпрі затримали відомого блогера, письменника і ветерана АТО Валерія Ананьєва.

Про затримання він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: З'явились несподівані деталі про загиблого у Києві військового-іноземця

Ввечері 10 листопада в одній з місцевих бібліотек у Дніпрі мала відбутись презентація книги Валерія Ананьєва "Сліди на дорозі", куди він і прямував.

Згодом стало відомо 25-річного блогера затримали за старою справою, "яку підозріло несподівано відновили саме сьогодні".

Його затримали за статтею частини 2 статті 122 ККУ, у якій йдеться про "завдання тілесних ушкоджень".

У коментарі 24 Каналу у поліції Дніпра підтвердили, що розслідують бійку, учасником якої й, нібито був, блогер.

Дивіться відео коментар речниці Нацполіції Дніпропетровщини щодо затримання Валерія Ананьєва:

Журналісти з'ясували, що бійка, за яку затримали хлопця, сталась ще у січні 2016-го року.

У відділку поліції Ананьєва таки вирішили залишити на ніч, а на 13:00 вівторка уже призначили засідання суду, на якому йому обиратимусь запобіжний захід.

Хлопець не розгубився і спілкувався з журналістами та роздавав автографи на книжці, презентація якої у Дніпрі так і не відбулась, просто у відділку.

Хто такий Валерій Ананьєв?Український блогер, письменник і мандрівник, є ветераном війни на Донбасі. Був важко поранений та контужений у боях під Слов'янськом та Вуглегірськом. Весь час в АТО вів відеоблог, намагаючись показати війну та будні української армії. Ананьєв неодноразово публікував відео з передової.



У серпні 2018-го вийшла друком його дебютна книга "Сліди на дорозі", у якій йдеться про війну на Донбасі.