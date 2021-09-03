Знімали танці на танку: блогери проникли до "Харківського тракторного заводу"

У Харкові кілька блогерів проникли до цеху "Харківського тракторного заводу". Вони знімали відео та роздивлялися зі всіх сторін самохідну артилерійську установку.

Запис цього проникнення хлопці оприлюднили в тіктоку, а згодом його видалили. Однак 2 вересня ця історія все ж набула розголосу.

Інший блогер Киянин познущався з прокатного самоката: хотів зняти відео

Робили все, що хотіли

Підлітки забралися на самохідну САУ 2С1 "Гвоздика". Один із них танцював на кузові транспорту, а інший відкривав його люк. У цей момент ще одна людина їх знімала та один юнак стояв поряд.

У мережі обурилися цією подією, оскільки виникли сумніви в надійності охорони режимного об'єкта. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію.

Тіктокери пробралися на ХТЗ: дивіться відео ютубу "Мілітарний"

Чи було таке раніше

На Харківському Тракторному Заводі з 1960 – 1970 років виготовляються легко броньовані багатоцільові транспортери-тягачі МТ-ЛБ. Також там роблять машини, які створили на їх базі. Зокрема це й САУ 2С1 "Гвоздика".

Це не перший випадок, коли любителі познімати проникають на територію з військовою технікою. Зокрема, в березні інші блогери проникли на завод "Кузня на Рибальському". Вони показали своїм глядачам недобудовані катери для Військово-Морських Сил ЗСУ.

Їм вдалось залізти не лише в сам цех, а навіть у недобудований 8 корпус малого броньованого артилерійського катера. На цьому заводі також є посилений контроль за безпекою.