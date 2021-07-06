Блогерка з Харкова інсценувала власне викрадення: вимагала 5 біткоїнів

Відома Харківська блогерка Катерина Якимів інсценувала власне викрадення. "Викрадачі" вимагали в її впливового спонсора 5 біткоїнів. Однак обман викрили та дівчину вже затримали. Вона більш відома під псевдонімом Tigra.

Про це першим повідомив 6 липня харківський блогер Євгеній Зуб. Згодом інформацію підтвердили журналістам анонімні джерела в поліції.

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Коли її почали шукати

За даними слідства, 27 червня до правоохоронців звернулася подруга блогерки. Вона повідомила, що Катерина Якимів не відповідає на дзвінки. Наступного дня відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. У ньому була позначка "зникла безвісти".

У кого вимагали викуп

Однак Євгеній Зуб повідомив, що дівчина підлаштувала "викрадення" разом зі своїм коханцем із Києва. Інсценувала власне викрадення спільно зі своїм другом з Києва. Метою молодих людей був викуп у розмірі 5 біткоїнів (приблизно 4 679 471 гривня).

Гроші просили від впливового спонсора блогерки з Росії. Саме цей чоловік раніше купив їй автомобіль Bentley Bentayga.

Як викрили схему

Правоохоронці з'ясували, що в момент "викрадення" автомобіль дівчини був у Києві. Сама блогерка в цей час відвідувала ресторани столиці.

Там вона розраховувалась своєю банківською картою. Також планувала орендувати елітний автомобіль.

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Що загрожує блогерці

Анонімні джерела в правоохоронних органах також повідомили, що 5 липня затримали Катерину Якимів з її київським другом. Їх доправили в один зі слідчих ізоляторів Харкова.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Затримана може вийти під заставу 3 мільйони гривень.

Журналісти 24 каналу намагалися отримати офіційне підтвердження цих даних. Однак там відповіли тільки те, що "інформація уточнюється".

Що було про неї відомо раніше

28 грудня 2020 року у Police Control Ukraine повідомляли, що дівчину впіймали п'яною за кермом Porshe. Вона не лише була з явними ознаками сп'яніння, а й агресивно поводилась.

Також тоді зазначили, що це вже не перше порушення такого плану цієї особи. Однак не уточнили скільки разів її помічали п'яною за кермом.

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