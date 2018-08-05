23:50
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 18°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Блогерка К'яра Ферраньї засвітила відверте декольте у прозорій сукні: фото

363 Читать новость на русском
К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка нещодавно стала вперше мамою, похизувалася стрункою фігурою у звабливому вбранні.

К'яра опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Зіркова К'яра Ферраньї зачарувала мережу сімейними фото з відпочинку

Блогерка позує у прозорому золотому платті, яке ледь прикриває груди дівчини. Шанувальники К'яри Ферраньї схвально прокоментували вибір дівчини і назвали фігуру К'яри дуже спокусливою.

Зазначимо, що 19 березня у К'яри Ферраньї і її нареченого Fedez народився син Лео.

К'яра Ферраньї

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Усі фото – Instagram

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.

Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 серпня: вбивство бійця ЗСУ, авіакатастрофа в Альпах, замах на лідера Венесуели
сьогодні, 22:28 Головні новини 5 серпня: вбивство бійця ЗСУ, авіакатастрофа в Альпах, замах на лідера Венесуели
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
сьогодні, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
сьогодні, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук