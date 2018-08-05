Блогерка К'яра Ферраньї засвітила відверте декольте у прозорій сукні: фото

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка нещодавно стала вперше мамою, похизувалася стрункою фігурою у звабливому вбранні.

К'яра опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Блогерка позує у прозорому золотому платті, яке ледь прикриває груди дівчини. Шанувальники К'яри Ферраньї схвально прокоментували вибір дівчини і назвали фігуру К'яри дуже спокусливою.

Зазначимо, що 19 березня у К'яри Ферраньї і її нареченого Fedez народився син Лео.



К'яра Ферраньї / Усі фото – Instagram

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.