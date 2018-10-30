Блогерка створила серію ефектних фото в стилі Кендалл Дженнер: яскраві кадри
Модель та акторка Кендалл Дженнер, яка є сестрою Кім Кардашян, надихнула блогерку на створення серії ефектних фото. Знімки отримали немалу популярність в мережі, а Кріссі Елізабет – понад 10 тисяч підписників.
Американська сім'я Кардашян привертає чималу увагу світу. Знаменитостями захоплюються та стежать за їхніми стосунками в реаліті-шоу, кожне фото в їхніх блогах стає справжньою сенсацією в мережі.
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Винятком не став знімок Кендалл Дженнер, зроблений у 2015 році. Світлина отримала популярність у мережі, а образ моделі одразу ж взялись повторювати сотні жінок.
Кендалл Дженнер, фото 2015 року
Яскраве та стильне фото надихнуло блогерку з Нідерландів Кріссі Елізабет на створення серії тематичних знімків. Дівчина позувала перед камерою у чарівних образах, викладаючи розкішне волосся на підлозі. Блогерка прикрашала свою зачіску квітами та пелюстками, що виглядало дуже стильно.