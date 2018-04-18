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Блогерка змінювала зовнішність у фоторедакторі за порадами хейтерів: відео

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Результат Чессі Кінг
Результат Чессі Кінг "до" експерименту і "після" / Скріншот з відео

Відома Instagram-блогерка Чессі Кінг, у якої більше 300 тисяч підписнків, зробила експеримент та поступово показувала, як за допомогою редактора "фотошоп" вона змінювала свою зовнішність.

Чессі разом з некомерційною організацією Cybersmile провели цікавий експеримент, розпочавши все з короткого відеоролику в Instagram-Stories, де та позує у нижній білизні. Згодом їй почали надсилати "хейтери" повідомлення з образами щодо зовнішності.

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Всі "поради" підписників Кінг врахувала, перетворивши себе в кінцевому результаті в чудовисько з фільму жахів. При цьому у неї були пишні та великі сідниці, худі ноги і талія, великий бюст та надто великі губи.


Результат "до" експерименту і "після"

Якщо ми будемо змінювати своє тіло заради кожного троля, ми станемо справжніми монстрами. Не важливо, 23 у тебе передплатника або три мільйони – ніхто не повинен стикатися з булінгом в соціальних мережах,
– написала Чесс під публікацією з результатом експерименту в Instagram.

Теги: LifeStyle Краса Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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