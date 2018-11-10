Блогерку з Австралії не пустили до Лувру через надто відверту сукню: курйозні деталі

Австралійська блогерка Ньюша Сі неабияк обурилась в соцмережах після інциденту у Парижі. Через прозору сукню з відвертим декольте охоронці не впустили її до знаменитого Лувру.

Про це повідомляють на The Independent.

Подивитись на легендарну "Мону Лізу", скульптуру Олександра Великого та інші відомі експонати блогерці так і не вдалось. Зірка соцмереж розповіла, що вагомих причин на те, щоб не впустити її в музей не було. Охоронцеві просто не сподобався наряд, в якому вона прийшла на екскурсію.

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"На сайті музею немає інформації про дрес-код, а у правилах щодо вигляду відвідувачів вказано, що у Лувр не можна заходити голим, босим або у купальнику", – зазначила Ньюша.

Дівчина додала, що "міміка та рухи охоронця були дуже неприємні та жахливі" і він сказав їй прикритися з "повними ненависті очима". Обурена блогерка підсумувала, що ця ситуація розбила її серце, а правила музею вона назвала архаїчними. В Луврі поки що ситуацію не прокоментували.

Схоже, дівчина згодом все ж таки відвідала історичну пам'ятку зі своїм бойфрендом, але одягнула дещо скромніший наряд.