Блохін спростував інформацію, що він підписував лист проти ФФУ

19 грудня перший президент України Леонід Кравчук повідомив про наявність листа на ім'я президента країни Петра Порошенка з підписом 26 ветеранів українського футболу, які нібито звернулися до нього і попросили повідомити про непрофесіоналізм ФФУ.

У свою чергу, Олег Блохін, підпис якого також присутній у листі, сказав, що нічого подібного він не підписував.

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Я нічого не підписував. Ніяких листів: ні на президента, ні на ФФУ, нікуди. Можете навіть віддати той лист на почеркознавчу експертизу,

– цитує екс-тренера збірної України Golos.ua.

Варто зазначити, що один з менеджерів "Динамо", який не називає своє ім'я, також заперечує наявність свого підпису.



Підписи ветеранів українського футболу на ім'я Петра Порошенка

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