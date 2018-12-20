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      Блохін спростував інформацію, що він підписував лист проти ФФУ

      107 Читать новость на русском
      Олег Блохін
      Олег Блохін

      19 грудня перший президент України Леонід Кравчук повідомив про наявність листа на ім'я президента країни Петра Порошенка з підписом 26 ветеранів українського футболу, які нібито звернулися до нього і попросили повідомити про непрофесіоналізм ФФУ.

      У свою чергу, Олег Блохін, підпис якого також присутній у листі, сказав, що нічого подібного він не підписував.

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      Я нічого не підписував. Ніяких листів: ні на президента, ні на ФФУ, нікуди. Можете навіть віддати той лист на почеркознавчу експертизу,
      – цитує екс-тренера збірної України Golos.ua.

      Варто зазначити, що один з менеджерів "Динамо", який не називає своє ім'я, також заперечує наявність свого підпису.


      Підписи ветеранів українського футболу на ім'я Петра Порошенка

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      Теги: Спорт Футбол Олег Блохін
      Джерело: 24 Канал
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