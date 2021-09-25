Рішення про висунення Терехова ухвалили одноголосно. Учасники організації вшанували пам'ять покійного мера Геннадія Кернеса хвилиною мовчання.

До речі Наближаються вибори мера Харкова: хто став першим кандидатом

Виступ Терехова

Кандидат під час виступу подякував лікарям, освітянам, транспортникам і тепловикам. Він запевняє, що прийняти управління з рук Кернеса – це одночасно і честь, і професійний виклик.

Скажу вам: я не політик. Я харків'янин. Я несу відповідальність перед своєю совістю і перед жителями міста Харкова. Я не політик. Я господарник і будівельник….Я співпрацюватиму з усіма, хто бажає процвітання нашому місту,
– сказав Терехов.

Тепер Терехов має подати пакет документів до міської територіальної виборчої комісії. Реєстрація триває до 30 вересня.

Хто претендує на крісло мера

Наразі є 6 офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду Харківського міського голови, повідомляє "Суспільне".

  • Костянтин Немічев,
  • Михайло Добкін,
  • Валерій Говоров,
  • Володимир Плетньов,
  • Дмитро Маринін,
  • Олександр Кондрусик.

Голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко розповіла, що з понеділка претенденти можуть отримати посвідчення та постанову про реєстрацію. За словами Матвієнко, у деяких кандидатів були деякі технічні помилки. Однак протягом доби вони їх виправили.

Що відомо про вибори у Харкові

  • Після смерті Кернеса постало питання, хто стане мером Харкова.
  • До слова, повноваження покійного мера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року.
  • У Раді тоді повідомили, що вибори мера Харкова можна призначити на березень. Проте це не змогли зробити через кілька бюрократичних тонкощів.
  • Тому їх вирішили провести 31 жовтня.