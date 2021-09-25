Рішення про висунення Терехова ухвалили одноголосно. Учасники організації вшанували пам'ять покійного мера Геннадія Кернеса хвилиною мовчання.
До речі Наближаються вибори мера Харкова: хто став першим кандидатом
Виступ Терехова
Кандидат під час виступу подякував лікарям, освітянам, транспортникам і тепловикам. Він запевняє, що прийняти управління з рук Кернеса – це одночасно і честь, і професійний виклик.
Скажу вам: я не політик. Я харків'янин. Я несу відповідальність перед своєю совістю і перед жителями міста Харкова. Я не політик. Я господарник і будівельник….Я співпрацюватиму з усіма, хто бажає процвітання нашому місту,
– сказав Терехов.
Тепер Терехов має подати пакет документів до міської територіальної виборчої комісії. Реєстрація триває до 30 вересня.
Хто претендує на крісло мера
Наразі є 6 офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду Харківського міського голови, повідомляє "Суспільне".
- Костянтин Немічев,
- Михайло Добкін,
- Валерій Говоров,
- Володимир Плетньов,
- Дмитро Маринін,
- Олександр Кондрусик.
Голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко розповіла, що з понеділка претенденти можуть отримати посвідчення та постанову про реєстрацію. За словами Матвієнко, у деяких кандидатів були деякі технічні помилки. Однак протягом доби вони їх виправили.
Що відомо про вибори у Харкові
- Після смерті Кернеса постало питання, хто стане мером Харкова.
- До слова, повноваження покійного мера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року.
- У Раді тоді повідомили, що вибори мера Харкова можна призначити на березень. Проте це не змогли зробити через кілька бюрократичних тонкощів.
- Тому їх вирішили провести 31 жовтня.