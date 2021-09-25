Рішення про висунення Терехова ухвалили одноголосно. Учасники організації вшанували пам'ять покійного мера Геннадія Кернеса хвилиною мовчання.

До речі Наближаються вибори мера Харкова: хто став першим кандидатом

Кандидат під час виступу подякував лікарям, освітянам, транспортникам і тепловикам. Він запевняє, що прийняти управління з рук Кернеса – це одночасно і честь, і професійний виклик.

Скажу вам: я не політик. Я харків'янин. Я несу відповідальність перед своєю совістю і перед жителями міста Харкова. Я не політик. Я господарник і будівельник….Я співпрацюватиму з усіма, хто бажає процвітання нашому місту,

– сказав Терехов.

Тепер Терехов має подати пакет документів до міської територіальної виборчої комісії. Реєстрація триває до 30 вересня.