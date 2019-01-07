Блок-шот Кравцова потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: відео

Капітан збірної України та "Фуенлабради" В’ячеслав Кравцов відзначився ефектним блок-шотом у матчі 15-го туру регулярного чемпіонату Іспанії проти Гран Канарії.

Завдяки цьому український центровий потрапив до хіт-параду топ-моментів за підсумками туру, в якому посів 5 місце.

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Однак команда українця все одно програла з рахунком 91:75.

Додамо, що "Фуенлабрада" Кравцова посідає передостання місце в чемпіонаті Іспанії.

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