Блок-шот Кравцова потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: відео
Капітан збірної України та "Фуенлабради" В’ячеслав Кравцов відзначився ефектним блок-шотом у матчі 15-го туру регулярного чемпіонату Іспанії проти Гран Канарії.
Завдяки цьому український центровий потрапив до хіт-параду топ-моментів за підсумками туру, в якому посів 5 місце.
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Однак команда українця все одно програла з рахунком 91:75.
Додамо, що "Фуенлабрада" Кравцова посідає передостання місце в чемпіонаті Іспанії.
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Джерело: 24 Канал
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