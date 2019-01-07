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      Блок-шот Кравцова потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: відео

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      Блок-шот Кравцова в топ-7 моментів туру чемпіонату Іспанії
      Блок-шот Кравцова в топ-7 моментів туру чемпіонату Іспанії / slovo.odessa.ua

      Капітан збірної України та "Фуенлабради" В’ячеслав Кравцов відзначився ефектним блок-шотом у матчі 15-го туру регулярного чемпіонату Іспанії проти Гран Канарії.

      Завдяки цьому український центровий потрапив до хіт-параду топ-моментів за підсумками туру, в якому посів 5 місце.

      Читайте також: Лень допоміг "Атланті" розгромно перемогти, "Лейкерс" Михайлюка знову програли: відео

       

       

      Однак команда українця все одно програла з рахунком 91:75.

      Додамо, що "Фуенлабрада" Кравцова посідає передостання місце в чемпіонаті Іспанії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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