Блокада російського вугілля на Львівщині: нові деталі та перші підсумки

Перший командир батальйону "Донбас" і лідер "Блокади торгівлі з окупантами" Семен Семенченко заявив, що перший етап блокади російського вугілля у Соснівці на Львівщині завершено. Тривав він майже два місяці – понад 50 днів.

З чого розпочалася блокада

Семенченко переконує, що у середині серпня на Хмельницькій атомній електростанції сталася аварія нібито через те, що хтось забув енергоблоці ганчірку. У результаті автоматика відімкнулася та один із енергоблоків станції вийшов з ладу. Полагодити його неможливо, оскільки начебто немає на це грошей. Донині він перебуває на ремонті.

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Він наголошує, що атомна енергетика є основною в Україні для виробництва електроенергії. Попри численні спроби, її нікому так і не вдалося приватизувати. Чого не скажеш про теплові електростанції, більшість з яких перебувають у структурі компанії ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

За словами першого командира "Донбасу", через аварію на ХАЕС, в Україні перед опалювальним сезоном виник дефіцит електроенергії. А оскільки це все треба компенсувати силами теплових електростанцій, то відповідно виник і дефіцит вугілля, який можна оцінити в 1 мільйон тонн.

Після аварії на ХАЕС у Соснівку на Львівщину у величезній кількості прибуває російське вугілля. Але це не сподобалося місцевим шахтарям і ветеранам війни на Донбасі, і вони його почали блокувати. АТОвці висловлювали невдоволення тим, що прибуло російське вугілля, а шахтарі – тим, що вони мають переповнені склади та що їхні шахти закриваються, тому вони через втрату роботи є змушеними на заробітки виїжджати за кордон. У підсумку вугільний край втрачає соціальну привабливість,

– Семенченко.

Крім того, згодом стало відомим, що вугілля за документами прийшло з російського Кемерова, хоча протестувальникам повідомляли, що воно – з Казахстану, а потім додалися й інші країни.

Що було далі

Далі відбулися такі події:

Львівська ОДА направила звернення до ВР щодо заборони торгувати російським вугіллям;

Відбувся силовий розгін блокувальників;

Блокаду підтримали Хмельницька, Київська, Тернопільська та Львівська ОДА;

Львівська ОДА висловила вимогу відсторонити начальника поліції Львівщини Василя Віконського від посади та розслідувати усю цю справу.

Семенченко оприлюднив цікаву деталь. Він повідомив, що Віконського на Львівщину перевели з Хмельницької області: там він очолював обласну поліцію, коли сталася аварія на ХАЕС, і саме після інциденту його перевели. Два заступники Віконського у поліції Львівщини відмовилися чинити опір протестувальникам, але сам керівник взяв участь у розгоні.

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Опісля упродовж подальшого місяця, коли тривала блокада, більше жодна з обласних рад підтримку протестувальникам не висловила. Семенченко пояснює це тим, рішення щодо російського вугілля ухвалила чинна влада, яка намагалася вирішити питання опалювального сезону. Щоправда, на один день блокувати російське вугілля вийшли люди у Сарнах на Рівненщині.

Меморандум між протестувальниками та українською владою

Далі представники чинної української влади, зокрема уряду та представниками Комітету ВР з енергетики, провели з протестувальниками та місцевими перемовини. Також підтримали блокаду місцеві жителі та профспілка "Львіввугілля". У підсумку було підписано меморандум. Він загалом полягає в тому, що:

– Вугільна галузь, передусім "Львіввугілля", отримує кошти від держави, аби до наступного опалювального сезону зуміла наростити видобуток вугілля. Ці кошти здебільшого буде спрямовано на модернізацію обладнання, а звітуватимуть про це місцевим громадам і профспілкам, аби не було їхнього розкраданні.

– Вугілля, яке блокували йшло на Червоноградську збагачувальну фабрику, частина з якої належить народній обраниці від ОПЗЖ Наталії Королевській, а інша (37%) – державі. Тому громада вимагає, аби тут збільшили частку держави, або взагалі фабрику повернули у державну власність.

– Закуплене з Росії вугілля під контролем представників гірників має бути змішано з волинським вугіллям (на шахті "Бужанська" перебуває 15 тисяч тонн вугілля), і таким чином волинські шахтарі отримають гроші, наразі їм зарплати затримують.

– Протестувальники не згортають блокаду, а вони будуть здійснюватимуть контроль, аби більше російське вугілля сюди не прибувало;

– Опрацьовано план щодо диверсифікації джерел постачання вугілля, тобто поки українські шахти не збільшать добуток, вугілля на територію України можуть завозити з усіх країн (Польща, Колумбія тощо), але тільки не з Росії;

– Має бути проведено належне розслідування щодо розгону блокади, зараз цією справою займається ДБР.

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Семенченко додає, що далі необхідно, аби цей меморандум було виконано. Також він закликав долучитися й інші області, оскільки цей документ та його реалізація стосуються не лише Львівщини, а всієї України.