00:12
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Блокада російського вугілля на Львівщині: нові деталі та перші підсумки

      695 Читать новость на русском
      Перший етап блокади російського вугілля у Соснівці на Львівщині завершено, – Семенченко
      Перший етап блокади російського вугілля у Соснівці на Львівщині завершено, – Семенченко / Соцмережі

      Перший командир батальйону "Донбас" і лідер "Блокади торгівлі з окупантами" Семен Семенченко заявив, що перший етап блокади російського вугілля у Соснівці на Львівщині завершено. Тривав він майже два місяці – понад 50 днів.

      З чого розпочалася блокада

      Семенченко переконує, що у середині серпня на Хмельницькій атомній електростанції сталася аварія нібито через те, що хтось забув енергоблоці ганчірку. У результаті автоматика відімкнулася та один із енергоблоків станції вийшов з ладу. Полагодити його неможливо, оскільки начебто немає на це грошей. Донині він перебуває на ремонті.

      Детальніше про блокаду! Активісти блокують російські вагони з вугіллям на Львівщині: деталі та фотодокази

      Він наголошує, що атомна енергетика є основною в Україні для виробництва електроенергії. Попри численні спроби, її нікому так і не вдалося приватизувати. Чого не скажеш про теплові електростанції, більшість з яких перебувають у структурі компанії ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

      За словами першого командира "Донбасу", через аварію на ХАЕС, в Україні перед опалювальним сезоном виник дефіцит електроенергії. А оскільки це все треба компенсувати силами теплових електростанцій, то відповідно виник і дефіцит вугілля, який можна оцінити в 1 мільйон тонн.

      Після аварії на ХАЕС у Соснівку на Львівщину у величезній кількості прибуває російське вугілля. Але це не сподобалося місцевим шахтарям і ветеранам війни на Донбасі, і вони його почали блокувати. АТОвці висловлювали невдоволення тим, що прибуло російське вугілля, а шахтарі – тим, що вони мають переповнені склади та що їхні шахти закриваються, тому вони через втрату роботи є змушеними на заробітки виїжджати за кордон. У підсумку вугільний край втрачає соціальну привабливість,
      – Семенченко.

      Крім того, згодом стало відомим, що вугілля за документами прийшло з російського Кемерова, хоча протестувальникам повідомляли, що воно – з Казахстану, а потім додалися й інші країни.

      Що було далі

      Далі відбулися такі події:

      • Львівська ОДА направила звернення до ВР щодо заборони торгувати російським вугіллям;
      • Відбувся силовий розгін блокувальників;
      • Блокаду підтримали Хмельницька, Київська, Тернопільська та Львівська ОДА;
      • Львівська ОДА висловила вимогу відсторонити начальника поліції Львівщини Василя Віконського від посади та розслідувати усю цю справу.

      Семенченко оприлюднив цікаву деталь. Він повідомив, що Віконського на Львівщину перевели з Хмельницької області: там він очолював обласну поліцію, коли сталася аварія на ХАЕС, і саме після інциденту його перевели. Два заступники Віконського у поліції Львівщини відмовилися чинити опір протестувальникам, але сам керівник взяв участь у розгоні.

      До речі! Силовий штурм блокувальників російського вугілля на Львівщині: усіх затриманих відпустили

      Опісля упродовж подальшого місяця, коли тривала блокада, більше жодна з обласних рад підтримку протестувальникам не висловила. Семенченко пояснює це тим, рішення щодо російського вугілля ухвалила чинна влада, яка намагалася вирішити питання опалювального сезону. Щоправда, на один день блокувати російське вугілля вийшли люди у Сарнах на Рівненщині.

      Меморандум між протестувальниками та українською владою

      Далі представники чинної української влади, зокрема уряду та представниками Комітету ВР з енергетики, провели з протестувальниками та місцевими перемовини. Також підтримали блокаду місцеві жителі та профспілка "Львіввугілля". У підсумку було підписано меморандум. Він загалом полягає в тому, що:

      – Вугільна галузь, передусім "Львіввугілля", отримує кошти від держави, аби до наступного опалювального сезону зуміла наростити видобуток вугілля. Ці кошти здебільшого буде спрямовано на модернізацію обладнання, а звітуватимуть про це місцевим громадам і профспілкам, аби не було їхнього розкраданні.

      – Вугілля, яке блокували йшло на Червоноградську збагачувальну фабрику, частина з якої належить народній обраниці від ОПЗЖ Наталії Королевській, а інша (37%) – державі. Тому громада вимагає, аби тут збільшили частку держави, або взагалі фабрику повернули у державну власність. 

      – Закуплене з Росії вугілля під контролем представників гірників має бути змішано з волинським вугіллям (на шахті "Бужанська" перебуває 15 тисяч тонн вугілля), і таким чином волинські шахтарі отримають гроші, наразі їм зарплати затримують.

      – Протестувальники не згортають блокаду, а вони будуть здійснюватимуть контроль, аби більше російське вугілля сюди не прибувало;

      – Опрацьовано план щодо диверсифікації джерел постачання вугілля, тобто поки українські шахти не збільшать добуток, вугілля на територію України можуть завозити з усіх країн (Польща, Колумбія тощо), але тільки не з Росії;

      – Має бути проведено належне розслідування щодо розгону блокади, зараз цією справою займається ДБР.

      Зверніть увагу! Чому активісти почали блокувати вагони з російським вугіллям на Львівщині: цікава деталь

      Семенченко додає, що далі необхідно, аби цей меморандум було виконано. Також він закликав долучитися й інші області, оскільки цей документ та його реалізація стосуються не лише Львівщини, а всієї України.

       

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      25 жовтня
      18013
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Блокада Новини Львова Вугільна промисловість Семен Семенченко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 231
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      25 жовтня , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 957
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 732
      Украина захватывает Америку
      25 жовтня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 1182
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      25 жовтня , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1612
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук