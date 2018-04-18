22:30
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Злой Одессит

Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"

961
Телеграм
Телеграм / QHA Агентство Крымские Новости

Есть в России такая традиция, время от времени да блокировать социальные сети. И 2018 год не стал исключением. Причем, если раньше блокировки проходили с меньшим скандалом и ажиотажем среди пользователей, нынешний разгул Роскомнадзора, взявшегося за мессенджер Telegram, обвалил взаимосвязанную и структурированную сеть, от которой во многом зависит жизнь людей, не постящих в Telegram.

Миллионы заблокированных IP-адресов Amazon и Google, сбои в работе социальной сети "Одноклассники", ошибочная блокировка множества сайтов представителей мелкого и среднего бизнеса РФ, банков, финансовых учреждений и так далее. Похоже, Роскомнадзор не рассчитал своих сил, обрушив целую систему, при этом, не нанеся существенного вреда непосредственно Telegram. Есть повод позлорадствовать? В данном случае я бы не стал.

Читайте также: Вслед за Telegram в России хотят заблокировать еще и Facebook

Дело в том, что для Кремля любая неконтролируемая социальная сеть, либо сеть, контроль над которой невозможно полноценно осуществлять, представляет угрозу. Напомню, что на протяжении последних лет ФСБ осуществляло давление на множество социальных сетей и ресурсов, контроль над которыми у российских спецслужб отсутствовал.

Стоит вспомнить прессинг интернет-энциклопедии Wikipedia, социальной сети Reddit, профессиональных социальных сетей Viadeo и LinkedIn и даже видеохостинга YouTube. Так же Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook, если тот не переведет персональные данные российского сегмента для хранения на территории России.

Дело в том, что Россия уже достаточно давно пытается реализовать проект информационного медиа-занавеса, с полностью замкнутой и самодостаточной внутренней сетью медиа-ресурсов. В принципе, данная система должна позволить РФ в случае полной изоляции от остального мира нормально существовать без серьезных потерь в коммуникации внутри страны. Телевидение, радио, пресса – все эти медиа-ресурсы имеются в достатке, но помимо них РФ обеспечена и своими личными социальными сетями (ВК, Одноклассники и так далее), форумами, поисковиками, видеохостингами, базами данных и прочее.

И на этом фоне попытка блокировки Telegram с последующим отключением миллионов IP-адресов, сайтов и площадок, больше напоминает подготовку именно к изоляции от всего остального мира, нежели попытку избавиться от одного единственного ресурса с таким привычным "что-то пошло не так". А такой серьезный подход к неминуемому изоляционизму ничего хорошего не сулит, ведь он может стать результатом крайне непредсказуемых действий Кремля на геополитической арене.

Читайте также: В МИД опровергли российский фейк о задержанных украинских чиновниках

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Telegram Новини політики Публікації Соцмережі Російська пропаганда
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
сьогодні, 22:16 Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
232
Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто
сьогодні, 22:02 Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"
Злой Одессит 959
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі
сьогодні, 21:01 Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"
Яніна Ткачук 169
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
сьогодні, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 1287
До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
сьогодні, 19:01 До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
Катерина Петренко 1360
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук