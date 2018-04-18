Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"

Есть в России такая традиция, время от времени да блокировать социальные сети. И 2018 год не стал исключением. Причем, если раньше блокировки проходили с меньшим скандалом и ажиотажем среди пользователей, нынешний разгул Роскомнадзора, взявшегося за мессенджер Telegram, обвалил взаимосвязанную и структурированную сеть, от которой во многом зависит жизнь людей, не постящих в Telegram.

Миллионы заблокированных IP-адресов Amazon и Google, сбои в работе социальной сети "Одноклассники", ошибочная блокировка множества сайтов представителей мелкого и среднего бизнеса РФ, банков, финансовых учреждений и так далее. Похоже, Роскомнадзор не рассчитал своих сил, обрушив целую систему, при этом, не нанеся существенного вреда непосредственно Telegram. Есть повод позлорадствовать? В данном случае я бы не стал.

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Дело в том, что для Кремля любая неконтролируемая социальная сеть, либо сеть, контроль над которой невозможно полноценно осуществлять, представляет угрозу. Напомню, что на протяжении последних лет ФСБ осуществляло давление на множество социальных сетей и ресурсов, контроль над которыми у российских спецслужб отсутствовал.

Стоит вспомнить прессинг интернет-энциклопедии Wikipedia, социальной сети Reddit, профессиональных социальных сетей Viadeo и LinkedIn и даже видеохостинга YouTube. Так же Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook, если тот не переведет персональные данные российского сегмента для хранения на территории России.

Дело в том, что Россия уже достаточно давно пытается реализовать проект информационного медиа-занавеса, с полностью замкнутой и самодостаточной внутренней сетью медиа-ресурсов. В принципе, данная система должна позволить РФ в случае полной изоляции от остального мира нормально существовать без серьезных потерь в коммуникации внутри страны. Телевидение, радио, пресса – все эти медиа-ресурсы имеются в достатке, но помимо них РФ обеспечена и своими личными социальными сетями (ВК, Одноклассники и так далее), форумами, поисковиками, видеохостингами, базами данных и прочее.

И на этом фоне попытка блокировки Telegram с последующим отключением миллионов IP-адресов, сайтов и площадок, больше напоминает подготовку именно к изоляции от всего остального мира, нежели попытку избавиться от одного единственного ресурса с таким привычным "что-то пошло не так". А такой серьезный подход к неминуемому изоляционизму ничего хорошего не сулит, ведь он может стать результатом крайне непредсказуемых действий Кремля на геополитической арене.

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