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Блокування сайтів без рішення суду: СБУ підтримала законопроект та назвала низку аргументів

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В СБУ підтримали законопроект про блокування сайтів без рішення суду
В СБУ підтримали законопроект про блокування сайтів без рішення суду / Ілюстративне фото

СБУ підтримала необхідність ухвалення Верховною Радою проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень.

Проте 5 липня народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект про блокування сайтів.

СБ України вважає, що внесення змін у чинне законодавство в частині забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки забезпечить впровадження правового механізму блокування інформаційного ресурсу (сервісу) на підставі рішення слідчого судді та суду у кримінальному провадженні. Застосування РФ під час гібридної війни новітніх технологій проти України перетворило інформаційну сферу та кіберпростір на одну з ключових арен протиборства з агресором,
– мовиться у повідомленні СБУ.

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Там також наголосили, що ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки спецслужби, здатний виявляти кіберзагрози та кібератаки, щоденно фіксує тисячі ІР-адрес та інші дані інформаційних ресурсів, з яких здійснюються кібератаки на території України.

Підкреслимо, що запропонований у проекті закону правовий механізм надає СБУ повноваження вживати заходи саме з кіберзахисту об'єктів інформаційної критичної інфраструктури та блокувати подальше поширення комп'ютерного вірусу на території держави,
– зазначили в СБУ.

Там також запевнили, що демократичний цивільний контроль над діями СБУ для зміцнення національної безпеки України буде забезпечений передбаченим законопроектом унормованим веденням відкритого Єдиного реєстру виконання судових рішень і застосуванням санкцій у сфері телекомунікацій, наявністю прозорої процедури ухвалення процесуальних рішень про тимчасове блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів).

Крім того, відповідно до ухваленого Закону України "Про національну безпеку України", здійснюватиметься парламентський контроль за діяльністю органів сектору безпеки і оборони.

"СБУ наголошує, що ухвалення законопроекту надасть правове забезпечення діяльності Служби для ефективного виконання визначених законом основних завдань у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки України", – резюмували в СБУ.

Теги: Новини України Техно Інтернет Новини політики СБУ Законопроект Кібербезпека
Джерело: 24 канал
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