Блондинка Ірина Шейк повторила образ мами: фото
Російська супермодель Ірина Шейк знялася у фотосесії у незвичному образі. Шанувальники побачили замість знаменитої брюнетки – блондинку.
Ірина Шейк опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.
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Напередодні супермодель показала прихильникам у соціальних мережах чорно-біле фото своєї мами Ольги Шайхлістанової. Інтернет-юзери одразу помітили їхню схожість.
Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлістанова
Через два дні Ірина Шейк також опублікувала некольорову світлину в образі блондинки.
Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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