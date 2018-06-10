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Блондинка Ірина Шейк повторила образ мами: фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / GettyImages

Російська супермодель Ірина Шейк знялася у фотосесії у незвичному образі. Шанувальники побачили замість знаменитої брюнетки – блондинку.

Ірина Шейк опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні супермодель показала прихильникам у соціальних мережах чорно-біле фото своєї мами Ольги Шайхлістанової. Інтернет-юзери одразу помітили їхню схожість.

мама ірини шейк
Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлістанова

Через два дні Ірина Шейк також опублікувала некольорову світлину в образі блондинки.

ірина шейк
Ірина Шейк

Теги: LifeStyle Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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