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22:53, 26 червня
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Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу

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Сім'я Волтон
Сім'я Волтон / bloomberg.com

Найбагатшою родиною у світі визнали сім'ю Волтон, яка володіє мережею супермаркетів Walmart. Їх стан оцінюється в 151,5 мільярдів.

Рейтинг опублікований на сайту видання.

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На другому місці родина Кохів (94,8 мільярда). Їхня фірма займається видобутком нафти. На третьому місці опинилася сім'я Марс, яка володіє 89,7 мільярдами. Компанія відома батончиками Milky Way, Mars і M & Ms.

Серед відомих представників рейтингу також французький будинок моди Hermes (5 місце), Chanel (6), автовиробник BMW (8), Samsung (16), Reuters (18) і Ferrero (25).

Рейтинг не враховував тих, хто став мільярдером в першому поколінні, і тих, хто контролює всі фінанси одноосібно. Не враховувалися також сім'ї, статки яких є пов'язаними з державою.

До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Forbes у очолив лідер Китаю Сі Цзіньпін, посунувши на другу сходинку попереднього лідера рейтингу Володимира Путіна.

Теги: LifeStyle Рейтинги ЗМІ Гроші
Джерело: 24 Канал
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