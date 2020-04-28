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      BMW збило на смерть бабусю та протаранило іншу автівку в Києві: фото, відео

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      Смертельна ДТП у Києві
      Смертельна ДТП у Києві / Київ оперативний

      Поблизу із станцією метро Позняки у Києві сталася смертельна ДТП. Водій BMW виїхав на тротуар та збив жінку літнього віку.

      За інформацією свідків, водій BMW спершу збив бабусю, а потім врізався в Chevrolet, яке здійснювало поворот. Від потужного удару автівку відкинуло на тротуар. Про це пише "Київ оперативний" на фейсбук-сторінці.

      До слова Серйозна аварія в Києві на Набережному шосе: зіштовхнулися ВАЗ та Range Rover – відео

      В результаті ДТП, жінка померла на місці, а водій Chevrolet отримав травми. Наразі про причини аварії не відомо.

      Дивіться відео з місця ДТП:

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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