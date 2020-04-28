BMW збило на смерть бабусю та протаранило іншу автівку в Києві: фото, відео

Поблизу із станцією метро Позняки у Києві сталася смертельна ДТП. Водій BMW виїхав на тротуар та збив жінку літнього віку.

За інформацією свідків, водій BMW спершу збив бабусю, а потім врізався в Chevrolet, яке здійснювало поворот. Від потужного удару автівку відкинуло на тротуар. Про це пише "Київ оперативний" на фейсбук-сторінці.

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В результаті ДТП, жінка померла на місці, а водій Chevrolet отримав травми. Наразі про причини аварії не відомо.

Дивіться відео з місця ДТП: