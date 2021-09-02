Бо Одеса – мама, – Зеленський привітав одеситів з Днем міста
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Одеса 2 вересня відзначає День міста. Президент Володимир Зеленський вже привітав місцевих жителів зі святом.
Глава держави зазначив, Одеса – це місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись. Зеленський додав, що ще краще – не залишати Одесу взагалі.
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Зеленський зауважив, що Одеса святкує день народження.
Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама,
– наголосив президент.
Текст публікації Зеленського:
В Україні є міста, де завжди душевно.
Є міста, де завжди смачно.
Є – де завжди колоритно.
Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати.
А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!
Сьогодні, 2 вересня, Одеса святкує день народження.
Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама.
З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!
Як Одеса святкуватиме День міста
- Цього року Одесі виповнюється 227 років із дня заснування.
- На естакаді Одеського порту відбудеться святковий концерт. Основним ведучим заходу буде Потап. Також одесити зможуть послухати оркестр Hardi з хітами гурту Queen, гурти Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дует Artik & Asti.
- Окрім основного святкового концерту, в місті також виступатиме "Бумбокс".
- Також на пляжі Ланжерон планують встановити національний рекорд – у море на каяках і SUP-бордах підуть понад 400 людей.