Бо Одеса – мама, – Зеленський привітав одеситів з Днем міста

Одеса 2 вересня відзначає День міста. Президент Володимир Зеленський вже привітав місцевих жителів зі святом.

Глава держави зазначив, Одеса – це місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись. Зеленський додав, що ще краще – не залишати Одесу взагалі.

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Зеленський зауважив, що Одеса святкує день народження.

Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама,

– наголосив президент.

Текст публікації Зеленського:

В Україні є міста, де завжди душевно.

Є міста, де завжди смачно.

Є – де завжди колоритно.

Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати.

А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!

Сьогодні, 2 вересня, Одеса святкує день народження.

Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама.

З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!

Як Одеса святкуватиме День міста