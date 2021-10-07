Нападник одразу втік з місця події. Інцидент стався на ринку в Приморському районі. Про це повідомили в поліції 7 жовтня.
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Вдарив ножем через шкарпетки
Одесит побачив, як знайома продавчиня звинувачує покупця у тому, що він нібито вкрав шкарпетки. Чоловік втрутився у суперечку й почав конфліктувати з покупцем. Раптом чоловіки почали битися й зловмисник ударив 27-річного потерпілого ножем у груди.
Потерпілого відвезли до лікарні. Відомо, що він – уродженець Миколаївщини. Нападник натомість втік і сховався в підвалі одного зі складів неподалік.
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Саме там за кілька годин поліцейські затримали його та вилучили ніж. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.