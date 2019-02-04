Бо Крим не російський: німецькі науковці відмовилися сідати за один стіл із колегами з РФ

Керівники німецьких навчальних закладів і науково-дослідних організацій відмовилися від участі в офіційному форумі зі своїми російськими колегами у Казані. Все тому, що у спільній конференції російська сторона вказала кримського учасника.

Мовиться про очільника Кримського федерального університету Андрія Фалалеєва. До слова, до окупації Криму Росією цей навчальний заклад мав іншу назву – Таврійський національний університет імені Вернадського.

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Буквально за тиждень до запуску форуму МЗС ФРН і конференція ректорів вищих навчальних закладів ФРН зажадали в ультимативній формі від російських співорганізаторів перешкодити присутності Фалалеєва на зустрічі,

– повідомляють у російському МЗС.

Так, росіяни пояснили: відмова пов’язана з тим, що офіційний Берлін не визнає Крим територією РФ.

Через відмову німецьких науковців приїжджати до Росії на конференцію, її довелось скасувати.

Тим не менше, російські дипломати не забули нагадати, що РФ займає "незмінну позицію, згідно з якою Крим і Севастополь, – повноправні суб’єкти РФ і мають право участі в міжнародній діяльності від імені Росії".

З огляду на це, вся вина за зрив конференції в Казані лягає цілком і повністю на німецьку сторону. Шкодуємо, що вона на цей раз віддала перевагу мові ультиматумів,

– цинічно додали у російському МЗС.

Що відомо про анексію Криму Росією? Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками". 16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

Що відомо про долю Таврійського національного університету після анексії Криму? Вищий навчальний заклад окупанти перейменували у Кримського федеральний університет імені Вернадського. 15 березня 2014 факультет української філології та українознавства припинив навчання через побоювання щодо безпечності студентів при "новій визвольній владі".



У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені Вернадського перемістили до Києва з анексованого Криму.