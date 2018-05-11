Бо тематична: у Кривому Розі пояснили виконання 9 травня пісні про війну росіян у Сирії

Пісні під час офіційних заходів 9 травня у Кривому Розі обирали, виходячи з їхнього"тематичного змісту". Композиція "Верните память", яку написала представниця російського МЗС Марія Захарова, про росіян у Сирії підходила й для вшанування ветеранів Другої світової війни, впевнена влада Кривого Рогу.

Основний акцент при виборі пісенного матеріалу було зроблено на тематичний зміст пісень, йдеться у відповіді Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу на інформаційний запит Радіо Свобода.

Читайте також: У параді до Дня перемоги в Донецьку брав участь озброєний підрозділ із Південної Осетії, – ОБСЄ

Вибір композицій був спрямований на збереження пам’яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни. Тому інформація з приводу проведення заходу, що міститься у соціальних мережах та ЗМІ, носить суб'єктивний характер і не відповідає основній меті заходу,

– повідомили у райраді.

Додамо, що народний депутат Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook вимагав встановити посадових осіб органів місцевого самоврядування, які розробили та погодили сценарій заходу у Кривому Розі.

"Вимагаю встановити також осіб, за дорученням яких до цього сценарного плану включили російську пісню. Сором має конкретні прізвища", – написав нардеп.

Нагадаємо, у Кривому Розі 9 травня прозвучала пісня, присвячена російським солдатам, що воюють у Сирії. Трапилося це під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів. Слова до пісні "Поверніть пам'ять" про російських військових у Сирії написала скандальна офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.