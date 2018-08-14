"Бобот та енергія всесвіту": фінальний трейлер українського фантастичного фільму

За кілька тижнів до релізу українського фантастичного фільму "Бобот та енергія Всесвіту" знімальна команда випустила фінальний трейлер. Фільм створила українська студія mental dRrive за підтримки Держкіно. У прокат фільм виходить 30 серпня.

Над створенням VFX для фільму працювала група зі 100 осіб і всі вони з України. Команда фільму вирішила створити прецедент, коли такого рівня кіно створене виключно українцями. Багато людей працювало над фільмом з ідейних міркувань, зауважили керівники проекту.

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"Бобот та енергія всесвіту": дивіться фінальний трейлер фільму

Коли ми думали про ідею фільму, для нас найважливішим було показати, що кожен з нас несе відповідальність за долю світу, який нас оточує. Показати наше класичне небажання брати участь у важливих подіях, а це саме те, що може знищити не тільки одну людину, але й світ зокрема. Фільм про те, що кожна людина повинна боронити землю на тому місці, де вона перебуває, незалежно хто ти – супергерой чи хлопець зі скаутського табору,

– розповів режисер Максим Ксьонда.

Генеральний продюсер фільму Олексій Москаленко відзначив, що цей фільм стане випробуванням для усієї VFX індустрії, адже кіно повністю зробили наші спеціалісти. Він подякував партнерам Держкіно, діджитал-оператору lifecell і НЕК "Укренерго", без підтримки яких цей фільм не відбувся б. Окрім того, шведський сейлз-агент – компанія LevelK, анонсувала в онлайн-виданні ScreenDaily про отримання ліцензії на світовий кінопрокат фільму. Для команди "Бобота" це неабиякий успіх. "Мені б дуже хотілося, щоб для українського глядача цей фільм став прикладом того, що все у житті можливо зробити, якщо дуже прагнеш", – зізнався Олексій Москаленко.

Минулого тижня команда фільму запустила соціальну ініціативу зі збору сміття #БоботПротиСміття, яку підтримали "Київміськвторресурси", "Україна без сміття" та мережа супермаркетів "Сільпо".