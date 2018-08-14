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"Бобот та енергія всесвіту": фінальний трейлер українського фантастичного фільму

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Презентували фінальний трейлер "Бобота"
Презентували фінальний трейлер "Бобота" / YouTube

За кілька тижнів до релізу українського фантастичного фільму "Бобот та енергія Всесвіту" знімальна команда випустила фінальний трейлер. Фільм створила українська студія mental dRrive за підтримки Держкіно. У прокат фільм виходить 30 серпня.

Над створенням VFX для фільму працювала група зі 100 осіб і всі вони з України. Команда фільму вирішила створити прецедент, коли такого рівня кіно створене виключно українцями. Багато людей працювало над фільмом з ідейних міркувань, зауважили керівники проекту.

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"Бобот та енергія всесвіту": дивіться фінальний трейлер фільму

Коли ми думали про ідею фільму, для нас найважливішим було показати, що кожен з нас несе відповідальність за долю світу, який нас оточує. Показати наше класичне небажання брати участь у важливих подіях, а це саме те, що може знищити не тільки одну людину, але й світ зокрема. Фільм про те, що кожна людина повинна боронити землю на тому місці, де вона перебуває, незалежно хто ти – супергерой чи хлопець зі скаутського табору,
– розповів режисер Максим Ксьонда.

Генеральний продюсер фільму Олексій Москаленко відзначив, що цей фільм стане випробуванням для усієї VFX індустрії, адже кіно повністю зробили наші спеціалісти. Він подякував партнерам Держкіно, діджитал-оператору lifecell і НЕК "Укренерго", без підтримки яких цей фільм не відбувся б. Окрім того, шведський сейлз-агент – компанія LevelK, анонсувала в онлайн-виданні ScreenDaily про отримання ліцензії на світовий кінопрокат фільму. Для команди "Бобота" це неабиякий успіх. "Мені б дуже хотілося, щоб для українського глядача цей фільм став прикладом того, що все у житті можливо зробити, якщо дуже прагнеш", – зізнався Олексій Москаленко.

Минулого тижня команда фільму запустила соціальну ініціативу зі збору сміття #БоботПротиСміття, яку підтримали "Київміськвторресурси", "Україна без сміття" та мережа супермаркетів "Сільпо".

Теги: Новини України Кіно LifeStyle Новини культури Анонс
Джерело: 24 канал
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