Boeing 767 приземлився з палаючим двигуном (відео)

Літак Boeing 767 авіакомпанії Zimbabwe Airways здійснив аварійну посадку в аеропорту Йоганнесбурга. Причиною цього став інцидент із займанням двигуна судна в польоті.

Судно прямувало за маршрутом Йоганнесбург – Хараре. Літак вимушено повернувся до пункту вильоту – міжнародного аеропорту Тамбо. На злітно-посадковій смузі літак зустрічали аварійні служби.

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Момент польоту літака Boeing 767 авіакомпанії Zimbabwe Airways з палаючим двигуном над аеропортом Йоганнесбурга (ПАР) вдалося зафільмувати одному з очевидців.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx — PigSpotter Pty Ltd (@PigSpotter) 28 квітня 2019 р.

На короткому 10-секундному відео видно, що під лівим крилом літака періодично з'являються спалахи.

Зазначається, що повітряне судно благополучно приземлилося у міжнародному аеропорту Тамбо. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однією з версій пожежі назвали можливе попадання птаха в турбіну двигуна.