Boeing із 88 пасажирами і відірваним шасі приземлився у Росії: відео із салону літака

У неділю, 9 лютого, в аеропорту російського Усинська пасажирський літак Boeing авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку. При посадці у літака відірвалося шасі. Обійшлося без жертв.

При посадці літак ударився хвостовою частиною об злітну смугу. В аеропорту відзначили, що Boeing-737 летів з Москви. Про це повідомляє агентство ТАСС. До теми: Авіакатастрофа в Стамбулі: чоловік, що перебував на борту, розповів про аварію Дивіться відео із салону літака у момент жорсткої посадки: Пасажири літака також розповіли, що при посадці був сильний вітер. Відео з місця аварійної посадки літака у Росії: