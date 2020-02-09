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      Boeing із 88 пасажирами і відірваним шасі приземлився у Росії: відео із салону літака

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      Літак Utair аварійно сів у Росії / ТАСС

      У неділю, 9 лютого, в аеропорту російського Усинська пасажирський літак Boeing авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку. При посадці у літака відірвалося шасі. Обійшлося без жертв.

      При посадці літак ударився хвостовою частиною об злітну смугу. В аеропорту відзначили, що Boeing-737 летів з Москви. Про це повідомляє агентство ТАСС.

      До теми: Авіакатастрофа в Стамбулі: чоловік, що перебував на борту, розповів про аварію

      Дивіться відео із салону літака у момент жорсткої посадки:

      Пасажири літака також розповіли, що при посадці був сильний вітер.

      Відео з місця аварійної посадки літака у Росії:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: авіація Новини Росії Надзвичайні ситуації
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