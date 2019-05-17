Boeing закінчив оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX

Американська компанія оголосила про повне оновлення програмного забезпечення літаків Boeing 737 МАХ та запевнила у їх повній безпеці.

У прес-релізі на офіційному сайті Boeing зазначається, що в компанії також провели тестування на симуляторі та інженерні випробування. Наразі співробітники налітали понад 360 годин і зробили 207 польотів на літаках моделі 737 МАХ з оновленим програмним забезпеченням MCAS.

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Серед іншого у Boeing зібрали додаткову інформацію та направили ​​її у Федеральне управління цивільної авіації США з повним звітом про результати досліджень. Після розгляду запиту, компанія обіцяє співпрацювати з адміністрацією для призначення дати випробувального польоту і подачі повної документації для сертифікації польотів.

Безпека це наш чіткий пріоритет, тому ми провели всі випробувальні інженерні польоти для оновлення програмного забезпечення і готуємося до фінального сертифікаційного польоту,

– заявив голова компанії Денніс Муйленбург.

Він також додав, що у компанії переконані в безпеці та відмінній роботі нового програмного забезпечення та наголосив, що з ним літаки моделі 737 МАХ стануть "одними з найбезпечніших у світі".

Муйленбург зазначив, що катастрофи, які відбулися, лише посилили відданість компанії цінностям безпеки, якості та чесності.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.