Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ

Американська компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше ніж за рік до першої авіакатастрофи.

За даними джерел The Wall Street Journal, у компанії знали про збої у системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до аварії в Індонезії в листопаді 2018 року.

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Проблема полягає в тому, що система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на попередніх моделях літаків. Однак невідомо, чи могла ця система попередити катастрофи.

До слова, із середини квітня 2019 року компанія Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max 8.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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