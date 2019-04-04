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      Boeing успішно протестував нове програмне забезпечення моделі 737 MAX

      23 Читать новость на русском
      Boeing 737 MAX
      Boeing 737 MAX / Фото з відкритих джерел

      Компанія планує провести низку додаткових випробувань і демонстраційних польотів, щоб продемонструвати, що проблему визначено та враховано всі вимоги сертифікації.

      За даними видання, зміни були внесені в систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "Система поліпшення характеристик маневреності").

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      Оновлене програмне забезпечення спрацювало, як було задумано, і пілоти успішно приземлилися. Компанія проведе додаткові випробування і демонстраційні польоти, щоб показати, що ми визначили проблему і врахували всі вимоги,
      – йдеться у заяві Boeing.

      Під час випробувань на борту літака перебував головний виконавчий директор Boeing Денніс Меленберг. Оновлене програмне забезпечення у найближчі тижні представлять експертам Федерального авіаційного управління США.

      Питання про зміни в системі MCAS привертає особливу увагу у зв'язку з двома катастрофами літаків Boeing 737 MAX 8 за останні п'ять місяців.

      Причини катастроф поки офіційно не оприлюднені, але низка експертів висловлював припущення про те, що некоректне програмне забезпечення, завантажене в бортовий комп'ютер, могло змусити лайнери почати раптове зниження.

      Нагадаємо, що після катастрофи пасажирського літака Boeing 737 Max 8 у Ефіопії, внаслідок якої загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, низка країн світу відмовилась від експлуатації цього повітряного судна. Крім того, з 13 березня Державна авіаційна служба тимчасово призупинила польоти Boeing 737 Max 8 і Max 9 в Україні.

      Що не так із Boeing 737 MAX?
      Річ у тім, що це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

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      Джерело: 24 Канал
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