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      Boeing вперше за 23 роки отримала величезні збитки: причини

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      Boeing отримала збитки / boeing.com

      Компанія Boeing за підсумками 2019 року отримала збиток на рівні 636 мільйонів доларів. Це вперше від 1997 року.

      Збитки Boeing пов’язані з низкою авіакататсроф літака Boeing 737 MAX, повідомляє CNBC.

      До речі: Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео

      Після трагедій авіакомпанії почали масово відмовлятися від замовлень цих літаків та заборонили їхню експлуатацію.

      Минулого року компанія звітувала про прибуток на рівні 10,46 мільярда доларів. За один рік фінансовий результат Boeing погіршився на понад 11 мільярдів доларів.

      Довідка. Нещодавно компанія Boeing офіційно повідомила про припинення виробництва літаків 737 MAX. Рішення прийняли після 2 смертельних авіакататсроф, унаслідок яких загинули 364 людини. Більше – тут.

      Через проблеми з літаками Boeing має виплатити близько 18 мільярдів доларів. Це кошти, які включають компенсації за авіакатастрофи, а також виплату компенсацій низці авіакомпаній.

      Зауважимо, що після оголошення фінансових результатів компанії вартість її акцій впала на 3%.

      Зверніть увагу: Компанія Boeing перестала бути найбільшим постачальником літаків: хто її замінив

      Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

      10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

      Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

      Список: Які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії

      Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

      Більше про смертоносний Boeing 737 MAX та його скандали – читайте у нашому матеріалі.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Гроші Новини США
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