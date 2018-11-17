16:43
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Богатирі. Стронгмен-шоу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто підкорив пекельний етап Кубка світу зі стронгмену 2018

      Богатирі. Стронгмен-шоу 115 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 17.11 – у Кропивницькому на найбільшій в Україні міжнародній виставці "АгроЕкспо" відбувся етап Кубка світу зі стронгмену 2018.

      Перша вправа – "Шилд". Щити вагою у 170 кілограмів треба перенести в руках перед собою на відстань 40 метрів

      Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто виборов потужну перемогу на етапі Кубка України

      Хто зробить це найшвидше, той і переможе.

      богатирі стронгмени
      Павло Кордіяка виконує першу вправу

      Перше місце посів українець Павло Кордіяка, здолавши завдання за 18,48 секунд.

      богатирі стронгмени
      Рейтинг після вправи "Шилд"

      Далі друга вправа – естафета із логліфтів. Три послідовно поставлені логліфти треба підняти по 2 рази кожен. Перший – 120 кілограмів, другий – 130 кілограмів, і найважчий – 140 кілограмів.

      стронгмени
      Попереду – Рафал Кобиляж з Польщі виконує вправу "Овер-хед"

      Перше місце у цій вправі посів поляк Рафал Кобиляж, проте Павло Кордіяж досі залишився лідером загального рейтингу.

      стронгмени
      Загальний рейтинг після виконання вправи "Овер-хед"

      Третє завдання – традиційна вправа на хват "Фермерська прогулянка". Треба пройти 60 метрів, тримаючи по 130 кілограмів у кожній руці.

      стронгмени кобиляж рафал
      Рафал Кобиляж виконує "Фермерську прогулянку"

      У цій вправі найшвидшим знову виявився Рафал Кобиляж, завдяки чому він вийшов на перше місце загального рейтингу.

      стронгмени
      Рейтинг після вправи "Прогулянка фермера"

      Хто став лідером в інших трьох вправах та переміг у змаганнях – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Богатирі. Стронгмен-шоу Спорт Новини Кропивницького
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сьогодні , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 151
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сьогодні , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 558
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сьогодні , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 256
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сьогодні , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 598
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 листопада , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 2221
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук