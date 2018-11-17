Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто підкорив пекельний етап Кубка світу зі стронгмену 2018

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 17.11 – у Кропивницькому на найбільшій в Україні міжнародній виставці "АгроЕкспо" відбувся етап Кубка світу зі стронгмену 2018.

Перша вправа – "Шилд". Щити вагою у 170 кілограмів треба перенести в руках перед собою на відстань 40 метрів

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Хто зробить це найшвидше, той і переможе.



Павло Кордіяка виконує першу вправу

Перше місце посів українець Павло Кордіяка, здолавши завдання за 18,48 секунд.



Рейтинг після вправи "Шилд"

Далі друга вправа – естафета із логліфтів. Три послідовно поставлені логліфти треба підняти по 2 рази кожен. Перший – 120 кілограмів, другий – 130 кілограмів, і найважчий – 140 кілограмів.



Попереду – Рафал Кобиляж з Польщі виконує вправу "Овер-хед"

Перше місце у цій вправі посів поляк Рафал Кобиляж, проте Павло Кордіяж досі залишився лідером загального рейтингу.



Загальний рейтинг після виконання вправи "Овер-хед"

Третє завдання – традиційна вправа на хват "Фермерська прогулянка". Треба пройти 60 метрів, тримаючи по 130 кілограмів у кожній руці.



Рафал Кобиляж виконує "Фермерську прогулянку"

У цій вправі найшвидшим знову виявився Рафал Кобиляж, завдяки чому він вийшов на перше місце загального рейтингу.



Рейтинг після вправи "Прогулянка фермера"

Хто став лідером в інших трьох вправах та переміг у змаганнях – дивіться у програмі.