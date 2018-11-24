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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто виборов звання найсильнішої людини України

      Богатирі. Стронгмен-шоу 148 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 24.11 – у Рівному відбулися головні змагання стронгменівського року – турнір "Найсильніша людина України". Десятка найкращих богатирів зі всієї України протягом року набирали необхідні бали.

      Першою вправою була богатирська естафета, яка складається із трьох етапів: два мішки по 100 кілограмів треба закласти на 140 сантиметрові тумби, а потім протягнути санчата, на яких навантажено 250 кілограмів 20 метрів. Обмеження у часі складає 90 секунд.

      Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто підкорив пекельний етап Кубка світу зі стронгмену 2018

      Львів'янин Юрій Огоновський та киянин Павло Гайша виконують вправу першими.

      Павло Гайша та Юрій Огоновський стронгмени
      Павло Гайша та Юрій Огоновський 

      Перше місце посів Павло Кордіяка з результатом 48,25 секунди. 


      Рейтинг після першої естафети

      Друга вправа "Супер-йок" – коромисла вагою 415 кілограмів, які треба пронести 20 метрів якомога швидше.


      Павло Кордіяка та Андрій Бурштин виконують другу вправу

      Найкраще вправу "Супер-йок" виконав Олексій Новіков, проте перше місце наразі займає Павло Кордіяка.


      Рейтинг після вправи "Супер-йок"

      Надважка третя вправа "Овер-хед" складається із шести етапів. Учасникам необхідно почергогво підняти і зафіксувати над головою шість тяжких снарядів всього за 90 секунд. 

      Львів'янин Роман Грицеляк розпочинає виступ, наразі він займає десяту позицію у рейтингу.


      Роман Грицеляк виконує третю вправу

      У цій вправі найшвидшим виявився Олексій Новіков, це друга вправа поспіль, яку він виконав з найкращим результатом.


      Рейтинг після вправи "Овер-хед"

      А вже втретє титул найсильнішої людини України виборов Олексій Новіков.

      Хто став кращим в інших вправах – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Спорт Богатирі. Стронгмен-шоу Рівне
      Джерело: 24 канал
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