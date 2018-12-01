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      Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто завоював титул найсильнішої команди України

      Богатирі. Стронгмен-шоу 131 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 01.12 – у Хмільнику відбувся командний чемпіонат України. Шість команд найдужчих богатирів зібрались звідусіль, аби з'ясувати, хто найсильніший. Три роки поспіль збірна Львова виграє цей титул.

      Перша вправа – це армовер арм, у якій потрібно протягнути на відстань 20 метрів дві "голови" від вантажівок загальною масою 16 тон. Виконувати цю вправу будуть дві пари. Пізніше сумуються часові показники двох пар і відповідно це формує загальний час команди.

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      богатирі
      Перша вправа – армовер арм

      Першою тягнути стала команда "Одеса", зокрема, Денис Ільченко та Євген Павлов в першій парі. Їхній результат – 20,41 секунди. Наступною парою були Сергій Особа та Єгор Поломошнов, які протягнули вантажівки за 40,72 секунди.

      У першій вправі перемогла команда "Київ Whirl" з результатом 37,72 секунди.

      богатирі
      Результати після першої вправи 

      Друга вправа – богатирська естафета, яка складається із таких етапів: мішок 120 кілограмів перенести на 20 метрів, потім коромисло вагою 400 кілограмів перенести на відстань 20 метрів, айслан крос – зі 140 кілограмами здолати 20 метрів, а потім перекидання покришки вагою 360 кілограмів 5 разів. На все дається 2 хвилини.

      богатирі
      Змагання у командному чемпіонаті України

      Команда "Київ Whirl" виграла другу вправу поспіль і збільшила свою перевагу над конкурентами до чотирьох очок.

      богатирі
      Результати після другої естафети

      Третя вправа – продовж двох хвилин спортсмени будуть підіймати по парах логліфт вагою 220 кілограмів.

      богатирі
      Третя естафета змагань

      Команда "Київ Whirl" посіла перше місце, а тому на 5 балів попереду від команди зі Львова.

      богатирі
      Результати після третьої вправи

      Четверта вправа – це естафета на хват, яка буде складатись із чотирьох етапів. Перший етап – гиря качка – 200 кілограмів пронести на 20 метрів, потім потрібно зробити тягу за допомогою ручок вагою 140 кілограмів і передати естафету хлопцю, який буде вести валізи по 150 кілограмів у кожній руці. Пізніше зробити три тяги ручок, а кінцевий етап – колодязь вагою 330 кілограмів пронести на 20 метрів. На це все дається 2 хвилини.

      богатирі
      Рейтинг після четвертої естафети

      "Київ Whirl" виграв вже четверту вправу поспіль і збільшив свою перевагу у загальному заліку до 6 очок. "Львів" впевнено, але залишився на другому місці.

      Які ще пекельні випробування пройшли спортсмени у командному чемпіонаті України – дивіться у програмі.

      Теги: Спорт Новини України Богатирі. Стронгмен-шоу
      Джерело: 24 канал
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