Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто завоював титул найсильнішої команди України

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 01.12 – у Хмільнику відбувся командний чемпіонат України. Шість команд найдужчих богатирів зібрались звідусіль, аби з'ясувати, хто найсильніший. Три роки поспіль збірна Львова виграє цей титул.

Перша вправа – це армовер арм, у якій потрібно протягнути на відстань 20 метрів дві "голови" від вантажівок загальною масою 16 тон. Виконувати цю вправу будуть дві пари. Пізніше сумуються часові показники двох пар і відповідно це формує загальний час команди.

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Перша вправа – армовер арм

Першою тягнути стала команда "Одеса", зокрема, Денис Ільченко та Євген Павлов в першій парі. Їхній результат – 20,41 секунди. Наступною парою були Сергій Особа та Єгор Поломошнов, які протягнули вантажівки за 40,72 секунди.

У першій вправі перемогла команда "Київ Whirl" з результатом 37,72 секунди.



Результати після першої вправи

Друга вправа – богатирська естафета, яка складається із таких етапів: мішок 120 кілограмів перенести на 20 метрів, потім коромисло вагою 400 кілограмів перенести на відстань 20 метрів, айслан крос – зі 140 кілограмами здолати 20 метрів, а потім перекидання покришки вагою 360 кілограмів 5 разів. На все дається 2 хвилини.



Змагання у командному чемпіонаті України

Команда "Київ Whirl" виграла другу вправу поспіль і збільшила свою перевагу над конкурентами до чотирьох очок.



Результати після другої естафети

Третя вправа – продовж двох хвилин спортсмени будуть підіймати по парах логліфт вагою 220 кілограмів.



Третя естафета змагань

Команда "Київ Whirl" посіла перше місце, а тому на 5 балів попереду від команди зі Львова.



Результати після третьої вправи

Четверта вправа – це естафета на хват, яка буде складатись із чотирьох етапів. Перший етап – гиря качка – 200 кілограмів пронести на 20 метрів, потім потрібно зробити тягу за допомогою ручок вагою 140 кілограмів і передати естафету хлопцю, який буде вести валізи по 150 кілограмів у кожній руці. Пізніше зробити три тяги ручок, а кінцевий етап – колодязь вагою 330 кілограмів пронести на 20 метрів. На це все дається 2 хвилини.



Рейтинг після четвертої естафети

"Київ Whirl" виграв вже четверту вправу поспіль і збільшив свою перевагу у загальному заліку до 6 очок. "Львів" впевнено, але залишився на другому місці.

Які ще пекельні випробування пройшли спортсмени у командному чемпіонаті України – дивіться у програмі.