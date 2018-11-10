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      Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто переміг у фіналі Першої ліги з стронгмену

      Богатирі. Стронгмен-шоу 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 10.11 – у Велятино на Закарпатті провели фінальне змагання Першої ліги стронгмену.

      До фіналу цієї категорії потрапили стронгмени, які посіли місця нижче десятого у топ-заліку, а також ті атлети, які набрали найбільшу кількість балів у відбірних змаганнях.

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      Першою вправа – це "Лоудінг". Два мішки вагою більше 100 кілограмів потрібно було пронести кожен на відстань 20 метрів. Першість здобув Огонісян Едуард, який впорався за 16:47 секунд.


      Вправа "Лоудінг"

      Друга вправа – "Овер-хед". Богатирі повинні були протримати максимально довго важкий йок над головою. Найкраще впорався Шарий Іван, який впорався за 1 хвилину і 26 секунд. Проте в лідерах залишається Огонісян Едуард.


      Вправа "Овер-хед"

      Третя вправа – це естафета. Спочатку силачі піднімали гантелю "Дамба", вагою 80 кілограмів, два рази, потім "Аксель", вагою 120 кілограмів, два рази та лонгрід вагою 130 кілограмів. Потрібно було встигнути за 1 хвилину. Найшвидше впорався Корчун Євген, але Огонісіян Еуард досі перший у рейтингу.


      Естафета "Овер-хед"

      Четверта вправа –"Прогулянка фермера". Спортсмени повинні були пронести валізи, по 130 кілограмів кожна, на відстань 40 метрів по хвилястій стежці. Найкраще впорався Бережник Денис за 24:28 секунди. Огонісіян Едуард досі лідирує.


      Вправа "Прогулянка фермера"

      П'ята вправа – це була тяга автомобіля вагою 300 кілограмів. Найкраще впорався Мальцев Олексій.


      Вправа "Тяга автомобіля"

      Бронзову нагороду змагання отримав – Бережник Денис.

      Друге місце – Дубровський Денис.

      Перше місце – Огонісіян Едуард.

      Теги: Спорт Богатирі. Стронгмен-шоу Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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